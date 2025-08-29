Zwrot ws. rywalki Szeremety. Trener Polki się nie certoli

Już 4 września w Liverpoolu rozpoczną się mistrzostwa świata w boksie. Liderką reprezentacji Polski będzie Julia Szeremeta. Wygląda na to, że wicemistrzyni olimpijska z Paryża nie będzie mogła się zmierzyć z Lin Yu-ting, z którą rok temu przegrała walkę o złoto.

Kilka dni temu pięściarka z Tajwanu ogłosiła, że podda się testom płci i dowiedzie, że z MŚ 2023 została wykluczona niesłusznie. Ale musimy jeszcze kilka dni poczekać czy Lin Yu-ting faktycznie dostarczy federacji World Boxing potrzebnego wyniku testu i czy zrobi to, co również zapowiedziała, a więc zmieni kategorię wagową.

Koniec kontrowersji związanych z płcią? Tego zażądała nowa federacja

Kibice boksu na pewno dobrze pamiętają, że w ubiegłym roku podczas igrzysk olimpijskich Paryż 2024 wiele kontrowersji wzbudzała obecność w turnieju pięściarek Lin Yu-ting z Tajwanu i Imane Khelif z Algierii. Od początku kwestionowana była płeć obu późniejszych złotych medalistek. Działo się tak dlatego, że w 2023 roku Międzynarodowe Stowarzyszenie Boksu (IBA) obu wymienionym pięściarkom zakazało udziału w mistrzostwach świata.

Federacja rządzona przez Umara Kremlowa nazywanego ulubionym oligarchą prezydenta Rosji Władimira Putina twierdziła, że Lin Yu-ting i Khelif nie przeszły testów płci. Ale Międzynarodowy Komitet Olimpijski nie dał temu wiary i generalnie nie uznawał IBA. Dlatego dziś olimpijskim boksem rządzi już nowa federacja, World Boxing. I to ona zarządziła obowiązkowe testy dla wszystkich zawodniczek.

Szeremeta i spółka już po testach. Kadra trenuje w Anglii

- Wszystkie dziewczyny startujące na mistrzostwach świata musiały przejść test PCR potwierdzający płeć. Te wyniki muszą być przekazane 2 września, gdy my trenerzy będziemy przedstawiać całą dokumentację medyczną, książeczkę sportową, stroje i inne rzeczy, które muszą sprawdzić urzędnicy World Boxing – informuje w rozmowie ze Sport.pl Tomasz Dylak, trener naszej damskiej reprezentacji.

Julia Szeremeta i pozostałe zawodniczki Dylaka są już przetestowane i spokojnie szlifują formę na zgrupowaniu w Anglii. - Jesteśmy w tej chwili na ostatnim międzynarodowym obozie w Sheffield i stąd 1 września jedziemy do Liverpoolu, gdzie 3 września odbędzie się losowanie, a dzień później mają zacząć się walki – mówi nam trener.

Czy któraś z Polek spotka się na MŚ z Lin Yu-ting? A jeśli tak, to która? - Na razie to tylko pogłoski, że Tajwanka ma walczyć w kategorii 60 kg – mówi Dylak. - Moim zdaniem, jeśli Lin Yu-ting przejdzie do wyższej kategorii, to nie będzie już tam taką liderką, jak w kategorii 57 kg - dodaje.

Trener Dylak przyznaje, że trochę żałowałby, gdyby mistrzyni olimpijska nie walczyła dalej w kategorii Julii Szeremety. - Dla Juli nie ma znaczenia, z kim będzie walczyć, ale rewanż z Tajwanką na pewno byłby ciekawy – mówi.

Jeśli Lin Yu-ting faktycznie przeniesie się do kategorii 60 kg, to może stać się najgroźniejszą rywalką innej naszej pięściarki. - W kategorii 60 kg mamy w swojej drużynie doświadczoną olimpijkę Anetę Rygielską, która jest w formie i na pewno jest gotowa na takie wyzwanie – zapewnia Dylak.

Trener Szeremety mówi to, co inni boją się powiedzieć. "W boksie zdarzały się męskie kobiety"

Generalnie trener Dylak podobnie jak na igrzyskach w Paryżu woli koncentrować się na sporcie, a nie na kontrowersjach. Ale też nie boi się mówić, co myśli.

- Po pierwsze, dziwny jest brak jakichkolwiek startów po igrzyskach olimpijskich, a i Khelif, i Lin Yu-ting przez rok nigdzie nie walczyły - zauważa. – A rezygnacja ze startów na mistrzostwach świata przez Khelif daje bardzo dużo do myślenia – dodaje.

Dylaka pytamy, jak generalnie środowisko odbiera wprowadzenie obowiązkowych testów płci dla każdego, kto chce startować w rywalizacji kobiet. - W boksie zdarzały się męskie kobiety i jestem ciekaw czy te wprowadzone testy coś zmienią w naszej dyscyplinie – mówi wprost trener.

Szeremeta wciąż liderką. "Każdy medal będzie jak medal na igrzyskach"

Wracając do sportu: ze słów Dylaka wynika, że liderką reprezentacji Polski wciąż jest bardzo młoda (22-letnia), ale już utytułowana Szeremeta. To nie zaskakuje, wicemistrzyni olimpijska prezentowała się bardzo dobrze w tegorocznych Pucharach Świata. W Brazylii zdobyła srebrny medal, a później jeszcze lepiej spisała się na PŚ w Polsce, wygrywając warszawski Memoriał Feliksa Stamma.

- Patrząc na trening i sparingi, to Julia jest liderką kadry, ale coraz więcej naszych dziewczyn jest bliżej niej - mówi trener. Ale Dylak nie zapowiada żadnego wielkiego medalobrania. Trener przypomina, że mistrzostwa świata to impreza bardzo mocno obsadzona. - Każdy medal będzie jak medal na igrzyskach, ponieważ zawodniczek może być jeszcze więcej. Z każdego medalu będę się cieszył. Staram się tylko myśleć, by dziewczyny trafiły z formą i by robiły ciągły progres – kończy Tomasz Dylak.