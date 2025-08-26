Ukraina nie dostanie zgody na start w MŚ? "Krytyczna sytuacja"

Przypomnijmy, że boks olimpijski już przed igrzyskami w Paryżu przeżywał trudne chwile, gdyż kontrolowane przez Rosjan Międzynarodowe Stowarzyszenie Boksu (IBA) utraciło prawa do sprawowania pieczy nad paryskim turniejem, a nawet eliminacjami do tych zawodów. Ponadto MKOl zagroził, że w 2028 roku boks zostanie usunięty z programu olimpijskiego. Dlatego w 2023 roku kraje niezadowolone z działalności IBA stworzyły World Boxing. Obecnie federacja ta zrzesza 118 państw członkowskich. Ale oczywiście nie ma w niej Rosji czy zaprzyjaźnionej z nią Białorusi. Kraj zarządzany przez Putina odbiera powstanie WB jako kolejną próbę ograniczenia jego wpływów. Tym razem w świecie pięściarstwa.

Na mistrzostwach nie będzie Rosjan. Ale także Ukraińców

Pierwotnie to właśnie IBA organizowała mistrzostwa świata, ale wraz z odpływem kolejnych federacji do WB stało się jasne, że to druga federacja będzie w stanie stworzyć swoje zmagania światowego czempionatu. Do tego doszło, a pierwsza edycja MŚ World Boxing odbędzie się w dniach 4-14 września w Liverpoolu. Jednak poza Rosją i Białorusią, prawdopodobnie nie zawalczy w nich także Ukraina. Wszystko dlatego, że Ukraińska Federacja Boksu jeszcze nie ubiegała się o członkostwo w World Boxing.

"Obecnie trwają intensywne prace nad rozwiązaniem tego problemu i zapewnieniem ukraińskim sportowcom możliwości udziału w zawodach. Regionalne federacje bokserskie, którym nie jest obojętna przyszłość ukraińskiego sportu, oficjalnie zwróciły się do prezesa World Boxing Borisa van der Vorsta i legendy światowego boksu Władimira Kliczki z prośbą o wsparcie reprezentacji Ukrainy i, pomimo braku członkostwa, przyznanie jej prawa do udziału w Mistrzostwach Świata" - napisał portal champion.com.ua.

Sytuacja jest jeszcze bardziej abstrakcyjna, gdyż media przypominają, że sama ukraińska federacja publicznie informowała o składach reprezentacji, przeprowadzaniu procesów wizowych umożliwiających wyjazd zawodnikom czy zakupionych biletach na samolot. Jak się okazuje, jeżeli rzeczywiście to wszystko robiono, to zapomniano o najważniejszej kwestii: postaraniu się o oficjalne członkostwo w World Boxing.

Ukraina uchodzi za jeden z krajów o największej liczbie bokserskich talentów. Choć w mistrzostwach świata IBA startowała dopiero od rozpadu Związku Radzieckiego, to i tak zajmuje w historii męskiego czempionatu siódme miejsce na liście najbardziej utytułowanych państw. Jej pięściarze zdobyli łącznie 30 medali MŚ, a do najbardziej znanych mistrzów należą Oleksandr Usyk czy Wasyl Łomaczenko. Ostatnim ukraińskim mistrzem świata był Yurii Zakharieiev, który zdobył złoto w kategorii junior średniej w 2021 roku w Belgradzie. Z powodu rosyjskiej inwazji na ten kraj, Ukraina nie wzięła udziału w następnej edycji MŚ w roku 2023.

