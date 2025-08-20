Gruchnęły wieści ws. Imane Khelif. Tego nikt się nie spodziewał

W trakcie igrzysk w Paryżu światowe media odkopały, że w 2023 roku Khelif nie przeszła testu płci podczas mistrzostw globu w Nowym Delhi. Tamta impreza była jednak organizowana przez federację IBA, której szef Umar Kremlow nie przedstawił dowodów potwierdzających tezę, że pięściarka posiada chromosom Y. MKOl ostatecznie zanegował rzetelność wyniku badań, w których wzięła udział Algierka i dał jej zielone światło do startu na imprezie olimpijskiej w stolicy Francji.

To koniec kariery Imane Khelif? Nowe informacje

W marcu 2025 roku MKOl postanowił oficjalnie wręczyć prawo organizacji olimpijskich zawodów założonej dwa lata wcześniej federacji World Boxing. Ta zdecydowała się parę miesięcy później wprowadzić na zawodach spod swojego szyldu obowiązkowe testy płci, aby uniknąć podobnych kontrowersji, jakie wystąpiły w przypadku Imane Khelif oraz Lin Yu-Ting, pogromczyni Julii Szeremety. Była to decyzja, która wywołała spore zamieszanie w środowisku oraz fale komentarzy z całego świata. Wypowiedziała się m.in. J.K. Rowling.

Khelif w czerwcu miała wystartować w zawodach Eindhoven Box Cup, ale wycofała się z nich po tym, jak World Boxing wprowadziło wspomniane testy płci. Od tamtego czasu Algierka nie była widziana w ringu. Co dokładnie się z nią dzieje? Nowe informacje przekazał były trener oraz menadżer 26-latki, Nasser Yefsah.

- Klub w Nicei próbował podpisać z nią kontrakt profesjonalny, ale nie miał na to funduszy. Stoczyła jedną walkę w Singapurze, choć miała stoczyć pięć, ale pojawiły się komplikacje. W tym momencie Khelif zaprzestała wszystkiego. Nie działa zgodnie ze swoim sercem. Już nie boksuje na poważnie, po tym wszystkim, co stało się na igrzyskach. Trenuje w Algierii albo w centrum sportowym w Katarze, ale nic więcej. Zdarza się jej też podróżować dzięki kontraktom sponsorskim" - stwierdził trener cytowany przez portal "Nice Matin".

Imane Khelif w Paryżu zdobyła złoty medal igrzysk w kategorii do 66 kilogramów. W finale turnieju olimpijskiego pokonała Chinkę Yang Liu.