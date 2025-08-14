Niespełna miesiąc temu Ołeksandr Usyk (24-0, 15 KO) znokautował w piątej rundzie Daniela Dubois (22-3, 21 KO) i drugi raz w karierze został niekwestionowanym mistrzem świata wagi ciężkiej. 38-letni Ukrainiec mógłby po tamtej walce śmiało zakończyć karierę i byłby rozpatrywany jako jeden z najlepszych pięściarzy w historii królewskiej kategorii wagowej. Chociaż trudno znaleźć w wadze ciężkiej rywala, który mógłby mu zagrozić, to Usyk jeszcze nie zamierza zawieszać rękawic na kołku.

Ołeksandr Usyk nie wróci już w tym roku na ring?

Chociaż wiele się mówi o potencjalnej trzeciej walce z Tysonem Furym (34-2-1, 24 KO), to jednak do niczego oficjalnego nie doszło. A oficjalnym pretendentem do pasa federacji WBO został Joseph Parker (36-3, 24 KO). I to właśnie z nim jako pierwszym ma się zmierzyć Usyk po walce z Dubois.

Nie wiadomo jednak, czy i kiedy do tej walki dojdzie. Bo chociaż negocjacje między oboma obozami się rozpoczęły, to promotor Frank Warren poinformował, że Usyk nabawił się kontuzji.

- Wczoraj Usyk wysłał list, w którym prosi o odroczenie negocjacji i danie mu trochę więcej czasu z powodu kontuzji. Czekamy, co się wydarzy. Usyk może zrzec się tytułu albo walczyć z Parkerem - przekazał brytyjski promotor cytowany przez portal sport.ua.

Wszystko więc zależy od tego, co konkretnie dolega Ukraińcowi. Federacja WBO wskazała Parkera jako obowiązkowego pretendenta 27 lipca i od tamtego czasu obie strony mają 30 dni na dojście do porozumienia. Warren dodał, że federacja ma w najbliższym czasie wypowiedzieć się nt. tej sprawy i rozstrzygnąć, czy negocjacje mogą poczekać, czy odbierze pas Usykowi, co byłoby najbardziej skrajnym scenariuszem.