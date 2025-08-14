Adamek szczerze o Gołocie i jego żonie. "Zawiść i złość"

Przed laty Tomasz Adamek i Andrzej Gołota byli dobrymi przyjaciółmi, gdy pierwszy z nich zadomawiał się w Stanach Zjednoczonych. Z czasem relacja obu panów całkowicie się popsuła, czego gorzkim podsumowaniem była ich walka w październiku 2009 roku na gali w łódzkiej Atlas Arenie. Wtedy, w swoim debiucie w wadze ciężkiej, Adamek wygrał z Gołotą przez techniczny nokaut w piątej rundzie.

Tak wyglądają relacje Tomasza Adamka z Andrzejem i Mariolą Gołotami

Jak po ponad piętnastu latach od tamtej walki wyglądają relacje Adamka z Gołotą? "Góral" opowiedział o tym w rozmowie z Karolem Garncarzem. - Nie rozmawiam. Z Andrzejem gdzieś tam się tylko witałem się na 25-leciu Polsatu. Ona [Mariola Gołota - przyp. red.] nawet nie podeszła. Nie chcę się źle wypowiadać o osobie. Nie znam tak jej... Każdy sobie rzepkę skrobie. Ja sobie żyję spokojnym życiem w Ameryce. A kto coś tam robi, typuje... Jak to mówią: tu wpuszczam, tu wypuszczam - powiedział, wskazując na swoje uszy.

W dalszej wypowiedzi wrócił do Marioli Gołoty i walki z jej mężem z 2009 roku. - Ta zawiść i złość od 2009 roku... Jeszcze jej to nie przeszło, biednej. No ale co, ja ją pozdrawiam i życzę wszystkiego najlepszego - dodał.

Aktualnie Tomasz Adamek przygotowuje się do walki z Roberto Soldiciem, którą 6 września stoczy na gali Fame MMA 27 w hali w Gliwicach. Panowie powalczą na zasadach boksu zawodowego, a stawką będzie specjalny pas WBC: "The Fight for Peace".