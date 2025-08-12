Codziennie spotykał się z Nawrockim. Ujawnił o nim całą prawdę

Uwielbienie Karola Nawrockiego wobec sportu jest powszechnie znane. Zresztą sam prezydent w pierwszych dniach pełnienia urzędu dał do zrozumienia, że nie ma zamiaru zmieniać swoich upodobań i udał się na mecz Lechii Gdańsk, której kibicuje. W przeszłości sam grał w piłkę, ale też z sukcesami amatorskimi boksował w gdańskich klubach. Jak się okazuje, miał tam okazję poznać kilku pięściarzy, którzy później na krajowym podwórku odnosili sukcesy w tym sporcie.

REKLAMA

Zobacz wideo Jan Urban uderza w Michała Probierza?! "Też bym się wkurzył"

Meyna szczerze o Nawrockim. "Pomaga osobom, które gdzieś się zagubiły i popełniły przestępstwo"

Jednym z takich zawodników jest Kacper Meyna (15-1, 9 KO). 26-latek pierwszy raz tytuł zawodowego mistrza Polski wagi ciężkiej zdobył w 2022 roku, ale naprawdę głośno zrobiło się o nim, gdy dwa lata później w walce o ten sam tytuł pokonał w pierwszej rundzie renomowanego Adama Kownackiego (20-4, 15 KO). Obecnie jest uznawany za jednego z najlepszych ciężkich w kraju, za to w wywiadzie dla Interii pochwalił się długą znajomością z Karolem Nawrockim.

- Znamy się siedem lat. Gdy był dyrektorem Muzeum II Wojny Światowej, spotykaliśmy się codziennie na sali. Jak został prezesem IPN-u i był w Warszawie, wówczas widzieliśmy się mniej więcej raz w miesiącu. [...] Można powiedzieć, że [łączy nas] przyjaźń. Wzbudziłem u niego sympatię tym, że jestem z Gołubia oraz tym, że jestem patriotą. Roman Dambek z "Gryfu Pomorskiego" mówił, że zawsze jestem na wszelkich wydarzeniach i występach patriotycznych. Można powiedzieć, że Karol zakochał się we mnie, w tym moim podejściu do życia i patriotyzmu - opowiadał Meyna.

Na pytanie, jakim przyjacielem jest prezydent Polski, pięściarz odparł: - Na pewno życzliwym i pomocnym. Jak ma możliwość, to pomoże. Na przykład pomaga osobom, które gdzieś się zagubiły i popełniły przestępstwo. Mam tu na myśli młodzież, która trafia do zakładów poprawczych. Zawsze mnie wysyłał do tego typu placówki, by poopowiadać o historii i sobie, jak zaczynałem. Niektórzy troszkę się odmienili, chcąc prowadzić lepsze życie.

W tej samej rozmowie Meyna ocenił też, że Nawrocki miał dryg do pięściarstwa, a także słynął z nietypowej pozycji w ringu.

- Mnie zawsze dziwiło to, że jest praworęczny, a przyjmuje pozycję mańkuta. Odpowiedział mi, że tak jest mu wygodniej i dlatego tak boksuje. [...] Bije mocno z obu rąk, a przy tym jest dynamiczny - powiedział mistrz Polski.