Na początku czerwca Karol Nawrocki został wybrany na prezydenta RP. W drugiej turze wygrał nieznacznie z Rafałem Trzaskowskim. W minioną środę odbyło się jego zaprzysiężenie, a już w poniedziałek głowa państwa pojawiła się na meczu Lechii Gdańsk. Z trybun śledził zmagania ukochanej drużyny. Poszedł nawet do "młyna" biało-zielonych. Ale nie tylko piłka nożna interesuje Nawrockiego. W przeszłości trenował boks, a do sieci wpłynęło też kilka nagrań, pokazujących jego umiejętności.

Adamek mówi o talencie bokserskim Nawrockiego. "Przysłodzili trochę"

Temat umiejętności bokserskich Nawrockiego poruszono w wywiadzie Tomasza Adamka dla kanału "Koloseum" po konferencji Fame MMA. Wiele osób twierdzi, że prezydent RP "miałby papiery", by stać się dobrym pięściarzem. A co o tym sądzi legenda sportów walki? - A tam... może przysłodzili trochę - śmiał się na wstępie Adamek. - Karol musiałby więcej potrenować, potarczować - dodawał. Odpowiedział też na pytanie, czy wpadłby do Belwederu, gdyby Nawrocki go zaprosił.

- Na pewno bym przyniósł łapy trenerskie, pokazałbym mu, gdyby go któryś poseł zaatakował, czy minister to wiesz, by od razu pociągnął, nie. Wiadomo, że się śmieje - żartował Adamek, wymownie gestykulując. Zaznaczył też, że jest zadowolony z wyboru prezydenta. Nie ukrywał, że na niego głosował. - Każdy wie, że jestem prawica, zawsze byłem. Jestem kościelny facet i moja rodzina też. Życzę rodakom, żeby było dobrze w Polsce i ta szła w górę. Mieszkam w Ameryce, a w Polsce jestem tylko na obozach i walczę, także tutaj nie śledzę polityki za bardzo, ale gratulacje. Przed nim ciężka praca, bo trudne czasy - puentował.

Kto wygra? Adamek czy Soldić?

Obecnie Adamek przygotowuje się do walki. Już 6 września na gali Fame MMA 27 w hali w Gliwicach zmierzy się z Roberto Soldiciem. Panowie powalczą na zasadach boksu zawodowego, a stawką będzie specjalny pas WBC: "The Fight for Peace". Tego samego wieczoru w oktagonie staną Michał Materla, Alan Kwieciński czy Marcin Najman.