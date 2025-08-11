Walka Usyk - Kliczko "rozstrzygnięta"! Jest werdykt

"Dziękuję wszystkim za wsparcie. Co za noc! Trzykrotny niekwestionowany! Misja ukończona" - pisał Ołeksandr Usyk po zwycięstwie nad Danielem Dubois. 38-latek posiada wszystkie najważniejsze pasy wagi ciężkiej (WBC, WBA, WBO, IBF), a na dodatek nigdy nie poniósł porażki w zawodowej karierze, a pokonać go próbowano już 24-krotnie. Nic więc dziwnego, że jest wielką dumą Ukrainy. W przeszłości chlubę ojczyźnie przynosili też m.in. bracia Kliczko, Witalij i Władimir.

Władimir Kliczko czy Ołeksandr Usyk? Były mistrz Europy zadecydował

Usyk nie miał okazji rywalizować w ringu z braćmi Kliczko. Wiele osób zastanawia się, kto wyszedłby z tych pojedynków zwycięsko. Szczególnie zastanawiają się nad ewentualnym starciem Ołeksandra z Władimirem. Teraz głos w sprawie zabrał Spencer Oliver. Były zawodowy mistrz Europy w wadze super-koguciej wytypował zwycięzcę. I nie miał co do tego wątpliwości.

- Kto wygrałby walkę Ołeksandra Usyka z Władimirem Kliczką? Postawię na Usyka - mówił Brytyjczyk, cytowany przez sport.ua. - Sądzę, że byłby w stanie pokonać Kliczkę w szczytowej formie. Na pewno by wygrał - dodawał. Władimir Kliczko to jeden z najlepszych pięściarzy w historii. Stoczył aż 69 walk, triumfował w 64 z nich, a pięć razy poniósł porażkę. W przeszłości zdobył najważniejsze pasy wagi ciężkiej. Może też pochwalić się złotym medalem olimpijskim z 1996 roku, podobnie zresztą jak Usyk (2012).

Usyk czeka na kolejnego rywala

Co dalej z karierą niekwestionowanego mistrza świata? Z kim teraz zawalczy? Pojawia się kilka opcji, o których mówił sam zainteresowany. - Może Tyson Fury. Mam opcje: Dereck Chisora, Anthony Joshua. Może Joseph Parker - wymieniał. Najbardziej prawdopodobne wydają się propozycje numer jeden i cztery. Fury już zapowiedział, że zamierza doprowadzić do trzeciego starcia z Ukraińcem, bo "tylko on może go pokonać". Tak przynajmniej twierdzi Brytyjczyk, który już dwukrotnie uległ rywalowi. Z kolei federacja WBO nakazuje Usykowi walkę z Nowozelandczykiem Josephem Parkerem, inaczej pozbawi go pasa, tak jak wcześniej zrobiło to IBF.