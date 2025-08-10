Tyson się nie certoli. "Pi*****ć go, to potwór"

Mike Tyson uważany jest za jednego z najlepszych, jeśli nie najlepszego pięściarza w historii. Trudno się dziwić. Jego kariera, pomijając liczne skandale poza ringiem, była spektakularna. Do dziś Tyson jest najmłodszym mistrzem świata wagi ciężkiej w historii. Tytuł WBC wywalczył w wieku 20 lat, 4 miesiące i 22 dni. Było to 22 listopada 1986 roku, kiedy to pokonał Trevora Berbicka.

Mike'a Tysona bali się wszyscy. Ale jest pięściarz, którego on uważa za "potwora"

W kolejnych latach Tyson zdominował wagę ciężką. Był największą gwiazdą boksu lat 80. i 90., toczył kolejne legendarne walki. Jego przeciwnikami byli Frank Bruno, Lennox Lewis, czy Andrzej Gołota. Dziś najbardziej wszyscy pamiętają jednak jego dwie walki z Evanderem Holyfieldem. 9 listopada 1996 Holyfield, zwany "The Real Deal", pokonał Tysona przez nokaut techniczny w 11 rundzie. To była dopiero druga porażka Tysona w zawodowej karierze. Szybko stało się jasne, że zorganizowany będzie rewanż.

Kilka miesięcy później odbyła się, jak się okazało, jedna z najbardziej kontrowersyjnych i pamiętnych walk w historii. Tyson został zdyskwalifikowany za odgryzienie Holyfieldowi kawałka ucha! Pomijając skandal, można było wówczas obejrzeć w ringu dwóch absolutnie fenomenalnych pięściarzy. Obie walki były kapitalne. Obaj dziś są wielkimi legendami, a kilka lat temu zaczęło się nawet mówić o trzecim starciu.

Jak wiadomo, Tyson nawet na emeryturze, utrzymuje świetną formę i wychodzi do ringu. Kilka miesięcy temu zmierzył się z youtuberem-celebrytą, Jakiem Paulem. Przegrał jednogłośną decyzją sędziów, a walka wywołała wiele kontrowersji. W 2020 roku Tyson walczył też z inną legendą boksu - Royem Jonesem Juniorem.

W tamtym czasie także Evander Holyfield zgłaszał gotowość, by zmierzyć się ponownie z Tysonem. Nic z tego nie wyszło, ale ostatnio "Żelazny Mike" zahaczył o wątek swojego legendarnego rywala. W trakcie podcastu "Hotboxin’" zdradził, którego z przeciwników było mu najtrudniej znokautować. Jego wybór padł właśnie na Holyfielda.

- Pi******ć go, to pi*******y potwór - rzucił krótko i zdecydowanie. Oczywiście nie miał na celu urażenia Holyfielda, a docenienie jego niesamowitej siły i umiejętności u szczytu kariery.