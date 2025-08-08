"Rozjadę Usyka". Takich słów nikt się nie spodziewał

Ołeksandr Usyk w ostatnich latach udowodnił, że jest pięściarzem historycznie wybitnym. Dwukrotnie pokonał Anthony'ego Joshuę, Daniela Dubois i Tysona Fury'ego, obejmując panowanie w wadze ciężkiej. 38-letni Ukrainiec nie musi już nic udowadniać, ale przynajmniej na razie nie zamierza kończyć kariery. Czeka go jeszcze może nawet parę walk, choć trudno ze stuprocentową pewnością przewidzieć, kto wyjdzie z Usykiem na ring.

Amerykanin prowokuje Usyka. "Jestem pewien..."

Tyson Fury jest zdania, że należy mu się trzeci pojedynek z Usykiem, bo jako jedyny może go pokonać. Joseph Parker uważa natomiast, że przyszła jego kolej na spróbowanie sił z Ukraińcem - jest zresztą obowiązkowym pretendentem WBO. Mało kto byłby jednak zdania, że wszystkie pasy 38-latkowi odebrałby... Jarrell Miller. Poza samym zainteresowanym.

- Jestem pewien, że mogę łatwo pokonać Usyka. Potrzebuje tylko trenować normalnie i mieć pełny obóz, żeby to zrobić. Rozjadę go. Będzie miał wielkie problemy. Zawsze napotyka trudności, kiedy jego przeciwnik obniża brodę i idzie w ciężką walkę - rzucił Amerykanin cytowany przez "ringmagazine.com".

Czy Miller wie, co mówi? Fakty są takie, że legitymuje się bardzo dobrym bilansem - 25 wygranych, 2 remisy i 1 porażki. W ostatnich kilkunastu latach jego kariera wielokrotnie była jednak "stopowana" przez oblewanie testów antydopingowych. To doprowadziło choćby do odwołania walki z Anthonym Joshuą. 37-latek nie poradził sobie też w kolejno 2023 i 2024 roku z pięściarzami znacznie słabszymi od Usyka. Został znokautowany przez Dubois i tylko zremisował z Andym Ruizem.

Wątpliwe też, że Ukrainiec przyjąłby walkę z Millerem. Bo nie byłaby ona dla niego ani specjalnie atrakcyjna finansowo, ani nie stanowiłaby wielkiego wyzwania sportowego. Innymi słowami: Amerykanin może gadać, ale raczej i tak nie będzie miał okazji udowodnić, że "rozjechałby Usyka".