Karol Nawrocki pokonał w II turze wyborów prezydenckich Rafała Trzaskowskiego, która odbyła się 1 czerwca. Na polityka Koalicji Obywatelskiej głosował Dariusz Michalczewski. Były bokser nie ukrywał kilkukrotnie, że wspiera tę frakcję i zależy mu na tym, by w Polsce prezydent i najważniejsze osoby z rządu pochodziły z tej samej partii. "Tiger" jednocześnie nie żywi urazy do Nawrockiego. Pokazał to w rozmowie z "Przeglądem Sportowym Onet".

REKLAMA

Zobacz wideo Mamed Chalidow naprawdę wyzwał go do walki!

Michalczewski wprost o Nawrockim. "Sympatyczny gość"

W przeszłości Nawrocki uczęszczał na treningi bokserskie. W dodatku jest gdańszczaninem podobnie jak Michalczewski. "Tiger" nie miał okazji do wielu rozmów z nowym prezydentem Polski, lecz gdy już do nich dochodziło, to panowie znajdowali wspólny język.

- Widziałem go parę razy. Bardzo sympatyczny gość. Podchodził do mnie z dużym respektem, bo ja jednak jestem jego starszym kolegą z wielkim sukcesem. Wporzo gość. Na tyle, na ile go poznałem, bo mówię, widziałem go może pięć razy i to na imprezach charytatywnych lub turniejach. Ja lubię wszystkich, którzy są probokserscy, bo to jednak moja dyscyplina - mówił Michalczewski w rozmowie z "Przeglądem Sportowym Onet" jeszcze przed wyborami.

Michalczewski nie mógł tego ocenić

57-latek nie miał okazji oglądać Nawrockiego w akcji podczas treningu, stąd nie może dokonać oceny jego umiejętności.

- On trenował boks, gdy ja wyjechałem do Niemiec. Osobiście nigdy nie widziałem Karola na treningu, ale wiem, że trenował ten boks - dodał.



Michalczewski po zakończeniu kariery osiadł w Gdańsku. Jako bokser zdecydowaną większość czasu reprezentował Niemcy, a w ostatnich czterech pojedynkach walczył pod polską flagą. Od 1991 do 2003 roku był niepokonanym pięściarzem. Łącznie wychodził na ring 50 razy, z czego 48 zwycięsko (38 KO). Dzierżył pasy mistrza świata federacji WBA, WBO i IBF w wadze półciężkiej oraz WBO w kategorii junior ciężkiej.