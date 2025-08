Tyson wymienił dwóch najlepszych sportowców w historii. Nawet się nie zawahał

Mike Tyson w listopadzie zeszłego roku wrócił na ring. W wieku 58 lat zmierzył się z 31 lat młodszym Jakiem Paulem, dzięki czemu miał zarobić bagatela 20 mln dolarów. Sam pojedynek nie należał jednak do porywających. Tyson ostatecznie przegrał jednogłośną decyzją sędziów. Wkrótce jednak pojawiły się teorie, że walka była ostawiona, co wzbudziło kolejne kontrowersje. Były znakomity pięściarz nie daje jednak o sobie zapomnieć o ostatnio pojawił się w podcaście Shaquille'a O'Neala - "The Big Podcast".

Najlepszy sportowiec w historii? Mike Tyson nawet się nie zastanawiał

Na pytania byłej gwiazdy Los Angeles Lakers czy Miami Heat oraz czterokrotnego mistrza NBA odpowiadał przez około godzinę. W pewnym momencie O'Neal wywołał temat ze swojej działki. Zapytał Tyson o najlepszego koszykarza wszech czasów.

Mimo na świecie toczy się żarliwa dyskusja, czy to miano powinno należeć do Michaela Jordana czy też do LeBrona Jamesa, Tyson nie potrzebował zbyt wiele czasu do namysłu. - Jestem za Jordanem - odpowiedział króciutko, zamykając temat. Chwilę później stanął przed podobnym wyborem. Tym razem miał wskazać najlepszego boksera w historii. - W boksie? Na świecie? - dopytywał. - Ja - wypalił po chwili.

Mike Tyson wskazał samego siebie, a potem takie słowa. "Nie jestem egoistą"

Odpowiedź z jednej strony może szokować, ale z drugiej Tyson miał powody, by wskazać właśnie na siebie. Niewątpliwie jest niekwestionowaną legendą boksu i najmłodszym mistrzem świata wagi ciężkiej w historii. Po pierwszy swój tytuł sięgał w wieku zaledwie 20 lat, 4 miesięcy i 22 dni. Przez lata posiadał pasy czterech najważniejszych organizacji bokserskich WBC, WBO, IBF i WBA. Wygrał w sumie 50 walk, w tym 44 przez nokaut. Kandydatów jest jednak co najmniej kilku. Sam Tyson wspomniał o Muhammadzie Alim.

O'Neal dopytał go jeszcze, czy nie denerwuje się, gdy eksperci, odpowiadając na tak postawione pytanie, wskazują inne nazwiska. - Nie jestem egoistą. Ok. Jedni powiedzą inaczej, twierdzą, że to wiedzą, publikują jakieś statystyki... Zapytaj świat. Nie jednego, nie dziesięciu facetów, zapytaj świat - uciął.