Hitowy pojedynek Usyka? Tego nikt się nie spodziewał

Ołeksandr Usyk (24-0) obronił wszystkie pasy wagi ciężkiej. Ukrainiec znokautował Daniela Duboisa w piątej rundzie, uderzając potężnym lewym na szczękę. "Co za noc! Trzykrotny niekwestionowany! Misja ukończona" - pisał Usyk w mediach społecznościowych po walce. Teraz federacja WBO nakazuje mu pojedynek z Nowozelandczykiem Josephem Parkerem (36-3). Po walce z Duboisem Usyk stanął do "face to face" z Jake'em Paulem. "Teraz robimy walkę MMA dla całego świata" - pisał Paul na portalu X. Czy faktycznie dojdzie do takiego pojedynku?

REKLAMA

Zobacz wideo Życie Szeremety zamieniło się w szaleństwo. Stanowcza reakcja trenera

Usyk zawalczy z Paulem? Ale na zasadach MMA. "Jestem gotowy"

Usyk nieoczekiwanie stwierdził, że jest gotów na taką rywalizację z Paulem. - Jake wyszedł na ring, by się ze mną zmierzyć. Jestem gotowy z nim walczyć na zasadach MMA. Muszę jednak odpocząć - opowiadał ukraiński mistrz, cytowany przez dziennik "Daily Mail". Paul jest współwłaścicielem organizacji PFL i zobowiązał się do tego, że zawalczy w tej organizacji. Do tej pory nie miał jednak do tego okazji. Być może dobrym "przetarciem" byłoby starcie z Usykiem.

Teraz do sprawy odniósł się obóz Usyka. - Jeśli chodzi o Jake'a, nie rozmawiamy o boksie. Gdybyśmy stoczyli prawdziwą walkę w ringu, to moglibyśmy trafić do więzienia za morderstwo. To niemożliwe. Ołeksandr by się na to nie zgodził. A Jake był zapaśnikiem w dzieciństwie, ma pewne umiejętności grapplingowe. Myślę, że walka w MMA to jedyny logiczny format takiej rywalizacji - mówi Egis Klimas, menedżer Usyka w rozmowie z "Boxing King Media".

Obecnie Paul zdaje się przygotowywać do pojedynku z Anthonym Joshuą. Za tę walkę Paul chciałby zarobić 40 mln dolarów. - On ma wokół siebie ludzi, którzy kładą mu do głowy, że jest drugim Alim. Ale on nie jest idiotą. Wie, z jakim ryzykiem taka walka się wiąże i jak jest niebezpieczna - mówił Eddie Hearn, menedżer Joshuy (cytat za: ringpolska.pl). Paul jest notowany na 14. miejscu w rankingu federacji WBA w wadze junior ciężkiej.

Zobacz też: Świat sportu pogrążony w żałobie. Zmarła legendarna mistrzyni świata

Aktualny bilans Paula w tych walkach to 12-1 (7 KO). Po raz ostatni pojawił się w ringu w czerwcu br., kiedy to wygrał z Julio Cesarem Chavezem Jr. (byłym mistrzem WBC w wadze średniej) po jednogłośnej decyzji sędziów. Wtedy Paul wśród swoich potencjalnych rywali wymieniał Anthony'ego Joshuę czy Gervontę Davisa (mistrza wagi lekkiej).

Zanim Paul zaczął swoją karierę pięściarza, to publikował filmy na YouTube. Aktualnie ma tam 20,9 mln subskrybentów, a jego filmy obejrzano ponad 7,8 mld razy.