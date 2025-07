Legendarny Lennox Lewis wydał wyrok. To będzie nowy król boksu

Tak jak Ołeksandr Usyk jest bez wątpienia najlepszym pięściarzem wagi ciężkiej w ostatnich kilkunastu latach (a może nawet XXI wieku), tak Lennoxa Lewisa możemy uznać za króla lat dziewięćdziesiątych. Legendarny Brytyjczyk pokonał w trakcie kariery takich zawodników jak Evander Holyfield, Frank Bruno, Andrzej Gołota czy Mike Tyson i Witalij Kliczko (dwóch ostatnich już w 2002 oraz 2003 roku). Był ostatnim niekwestionowanym mistrzem świata w wadze ciężkiej, dopóki tego tytułu nie zdobył po zwycięstwie nad Tysonem Furym właśnie Ukrainiec.

REKLAMA

Zobacz wideo Ulubiona piłkarka Amandy Moury Pietrzak? "Córka Dennisa Rodmana jest bardzo twarda, inspiruje mnie"

Lennox Lewis odkrył karty. To on będzie nowym królem boksu

Nic więc dziwnego, że słowa Lewisa zawsze wzbudzają sporą uwagę w bokserskim środowisku. Brytyjczyk tym razem wypowiedział się na temat pięściarza, który wkrótce będzie dominował królewską kategorię. Według 59-latka trzeba zwrócić uwagę na Mosesa Itaumę. "On jest następny w kolejce. Mieliśmy ostatnio wielu wybitnych pięściarzy wagi ciężkiej pochodzących z Wielkiej Brytanii. Moses jest zdecydowanie jednym z nich - skwitował Lewis w rozmowie z portalem "talksport.com".

ZOBACZ TEŻ: Szokujące wieści o walce Usyk - Dubois. O krok od kompromitacji

Itauma to zaledwie 20-letni pięściarz, który zdążył wypracować bilans 12:0 w profesjonalnej karierze. Choć reprezentuje Wielką Brytanię, to jest synem Nigeryjczyka oraz Słowaczki. 12 sierpnia stanie przed wielkim wyzwaniem - jego przeciwnikiem w ringu będzie doświadczony Dillian Whyte. Jeśli Brytyjczyk wygra tę walkę, to bez wątpienia zapuka do czołówki wagi ciężkiej.

Czy jednak on faktycznie zastąpi w przyszłości Usyka? Trudno powiedzieć, bo wielki potencjał wykazują też choćby dwukrotny mistrz olimpijski Bakhodir Jalolov i przede wszystkim nieco starsi oraz dojrzali sportowo pięściarze, którzy już teraz mają apetyt na walkę z niepokonanym Ukraińcem: Joseph Parker oraz Agit Kabayel. Opinię Lennoxa Lewisa trzeba jednak wziąć pod uwagę.