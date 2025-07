Legendarny Lennox Lewis wydał wyrok po walce Usyk - Dubois. Króciutko

Ołeksandr Usyk pokonał w sobotę na Wembley Daniela Dubois przez nokaut w piątej rundzie. Dzięki temu do pasów WBC, WBA i WBO dołożył także pas organizacji IBF i po raz drugi został niekwestionowanym mistrzem świata wagi ciężkiej. Po raz pierwszy cieszył się z tego osiągnięcia po pierwszym pojedynku z Tysonem Furym w maju zeszłego roku. Ostatnim pięściarzem, który dokonał tego przed nim, był legendarny Lennox Lewis. A ten miał okazję zobaczyć walkę Usyka na żywo.

Oto co Lennox Lewis powiedział o Ołeksandrze Usyku. Klasa!

Lewis podzielił się nawet swoimi spostrzeżeniami na jej temat w wywiadzie na kanale Boxing News na YouTube. Nie mogło oczywiście zabraknąć licznych komplementów pod adresem Usyka. - Tak, on był dzisiaj niesamowity. Był w formie. Boksował świetnie, postępował właściwie, kontrolował ciosy i dobrze się poruszał. Ani razu nie dał się złapać. Co mogę więcej powiedzieć? - skomentował.

Jego zdaniem kluczowe w tym pojedynku nie była siła, ale szybkość i sposób poruszania. Dlatego też był pod wrażeniem, że Ukrainiec pomimo swojego wieku dominował w tym aspekcie. - Ma 38 lat, a szczerze mówiąc, wygląda bardzo dobrze. Nie ma żadnych kontuzji i dobrze się porusza. Ma dobrą prędkość i wydaje mi się, że cały czas może to robić przez dobrych kilka lat - prognozował.

To dlatego Dubois nie miał szans z Usykiem. Lewis nie pozostawił wątpliwości. "Rozgryzł go"

Lewis skomentował także postawę Daniela Dubois. Jego zdaniem Brytyjczyk był w tym starciu wręcz przemotywowany. - Bardzo chciał tej walki. Chciał dopaść Usyka, ale nie mógł. Usyk świetnie się poruszał, jest wielkim mistrzem i szybko go rozgryzł. Jego umiejętność ciągłego poruszania się działa, zwłaszcza przeciwko silnym pięściarzom. Kiedy próbujesz go złapać, on nagle znika - powiedział, cytowany przez portal Secondsout.com.

Mimo to nie chce skreślać 27-letniego Dubois. - W moich oczach wciąż jest młody i wciąż może wrócić. To bolesna lekcja, ale wciąż ma szansę wrócić - zapowiedział.