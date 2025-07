Usyk od razu "wybrał" kolejnego rywala. To byłby hit nad hity!

Ołeksandr Usyk wciąż nie znalazł swojego pogromcy. Ukrainiec z 24 pojedynków wygrał wszystkie, w tym 15 przez nokaut. W sobotę przełomu również nie było. Podczas gali na stadionie Wembley znokautował w walce wieczoru Daniela Dubois, dzięki czemu drugi raz w karierze został niekwestionowanym mistrzem świata wagi ciężkiej. Śmiałków, którzy chcieliby teraz skrzyżować z nim rękawice, z pewnością nie brakuje. Kto zatem będzie jego kolejnym rywalem?

Oto kolejny rywal Usyka. Zapytali go wprost. Wskazał nazwiska

O to zaraz po walce pytany był sam Usyk. - Nie wiem. Chcę odpocząć. Chcę wrócić do domu, do żony, do rodziny - mówił przed kamerami DAZN. - A dalej? Może Tyson Fury. Mam opcje: Dereck Chisora, Anthony Joshua. Może Joseph Parker. Słuchaj, nie mogę teraz powiedzieć, bo chcę wrócić do domu - dodał po chwili.

Światowe media od razu zwróciły uwagę, że Ukrainiec w pierwszej kolejności wymienił Tysona Fury'ego. Dla części kibiców może to być pewnego rodzaju zaskoczenie. "Król Cyganów" po dwóch zeszłorocznych walkach z Usykiem ogłosił przecież zakończenie kariery. O potencjalnym jej wznowieniu i dokończeniu "trylogii" mówiło się już jednak przed pojedynkiem Usyka z Dubois.

Będzie trzecie starcie Usyk - Fury. Brytyjczyk zabrał głos. "Zrobiłem to"

Wydaje się również, że nic przeciwko temu nie miałby także sam Fury. Mało tego, zaraz po sobotnim starciu dodatkowo podgrzał atmosferę, publikując filmik na Instagramie. - Gratulacje dla Usyka za fantastyczny występ dzisiaj. Dobra robota kolego. Obaj poszli na wymianę, więc brawa dla obu. Usyk jednak wie, że jest tylko jeden człowiek, który może go pokonać. Zrobiłem to już dwukrotnie w przeszłości i świat o tym wie. (...) I nieważne co kto uważa, to ja wygrałem tamte walki - mówił na nagraniu.

Trzeci pojedynek z Usykiem jest też możliwy w przypadku Anthony'ego Joshuy. Obaj panowie mierzyli się w 2021 i 2022 r. Z kolei dla Derecka Chisory ewentualna walka byłby rewanżem za porażkę w 2020 r. Na pierwszą okazję, by walczyć z Usykiem, czeka natomiast Joseph Parker.