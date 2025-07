Zełenski reaguje na walkę Usyk - Dubois. Oto co napisał

Ołeksandr Usyk znokautował Daniela Dubois w piątej rundzie walki, która odbyła się na słynnym londyńskim stadionie Wembley. Ukraiński mistrz świata w boksie nie po raz pierwszy udowodnił wielką klasę. Głos po jego triumfie postanowił zabrać sam prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.

Zełenski przemówił ws. Usyka. "Jeden z nas"

"Zrobił to znowu! Niekwestionowany mistrz. Legenda. Jeden z nas. Dziękujemy za siłę i inspirację, którą dajesz całemu krajowi przy każdym zwycięstwie. Dziękujemy, że w każdą walkę z Ukrainą angażujesz się całym sercem. Gratulacje z okazji zwycięstwa - Tobie, naszemu krajowi i wszystkim, którzy Cię dopingowali" - napisał na portalu X polityk.

Usyk od wielu lat jest jednym z największych, o ile nie największym - nie tylko posturą - ambasadorów sportowej Ukrainy. Propaguje kraj poprzez swoje walki, ma charytatywną fundację i daje ludziom nadzieję na lepsze jutro. Śmiało można powiedzieć, że jest inspiracją dla swoich rodaków.

- Moim wielkim pragnieniem jest, aby mój kraj dobrze prosperował, aby ludzie przyjechali do nas. Chcę, abyśmy mieli rozwinięty kraj z podatkami, systemem sądowniczym, policją, edukacją i opieką medyczną. Chcę, aby nasi ludzie doświadczyli, czym jest prawdziwe życie, a nie tylko istnienie - mówił w niedawnym wywiadzie.

A jak wyglądał pojedynek, który w nocy z soboty na niedzielę elektryzował cały pięściarski świat? Tak o nokaucie Usyka pisał dziennikarz Sport.pl Konrad Ferszter:

"Do końca 5. rundy pozostawały dwie minuty, kiedy Ołeksandr Usyk zaczął demolkę Daniela Duboisa na Wembley. Ukrainiec najpierw wstrząsnął rywalem podwójnym prawym ciosem, a chwilę później pierwszy raz posłał go na deski. O ile za pierwszym razem Dubois jeszcze wstał, o tyle za drugim nie było na to szans"