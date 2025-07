Usyk i Dubois zawieszeni po walce na Wembley. Oto powód

Walką Ołeksandra Usyka z Danielem Dubois żył cały bokserski świat. Był to nie tylko rewanż za pojedynek sprzed dwóch lat we Wrocławiu, ale też starcie o pasy wszystkich najważniejszych światowych organizacji. Zarówno wtedy, jak i teraz lepszy był Ukrainiec. - Najpierw wstrząsnął rywalem podwójnym prawym ciosem, a chwilę później pierwszy raz posłał go na deski. O ile za pierwszym razem Dubois jeszcze wstał, o tyle za drugim nie było na to szans - relacjonował na Sport.pl Konrad Ferszter.

Usyk i Dubois zawieszeni po walce na Wembley. To musiało się tak skończyć

Usyk po potężnym ciosie lewą ręką zakończył pojedynek nokautem już w piątej rundzie. Tym samym po raz drugi w karierze stał się niekwestionowanym mistrzem świata wagi ciężkiej. Po raz pierwszy dokonał tego w maju zeszłego roku po pierwszym zwycięstwie z Tysonem Furym w Rijadzie. Teraz 38-latka czeka jednak... zawieszenie.

I wcale nie jest to żart. Zarówno Usyk, jak i Dubois tuż po zakończeniu pojedynku na Wembley podlegają okresowi obowiązkowego zawieszenia. W tym czasie nie mogą brać udziału w żadnych walkach. Nie jest to jednak powód do niepokoju. Jak wyjaśnia portal Sportbible.com jest to zupełnie standardowa procedura.

To dlatego Usyk i Dubois zostali zawieszeni. Przepisy mówią jasno

Tego typu zawieszenia zostały wprowadzone, aby umożliwić zawodnikom regenerację i zapobiec nadmiernemu wysiłkowi. Zazwyczaj okres ten trwa tylko siedem dni. Może być jednak na bieżąco korygowany przez lekarzy. Wszystko ze względu na bezpieczeństwo. W przypadku porażki przez techniczny nokaut zawieszenie jest automatycznie przedłużane do co najmniej 30 dni. Z kolei koniec walki przez zwykły nokaut oznacza dla przegranego przerwę na co najmniej 60 dni. Ten ostatni przypadek dotyczy Daniela Dubois.

O tym, ile dokładnie będą musieli pauzować obaj zawodnicy, zadecydują jeszcze lekarze. Nie powinno to jednak stanowić większego problemu w kontekście dalszych planów startowych. Np. po grudniowej walce Usyka z Furym zarówno jeden, jak i drugi pięściarz zostali zawieszeni na 36 dni.