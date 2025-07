Usyk - Dubois. Wyniki walk na żywo. Zobacz, kto wygrał na gali w Londynie

W sobotę o 19:00 na stadionie Wembley w Londynie rozpoczęła się najbardziej wyczekiwana gala pięściarska w 2025 r. Gala, w której walką wieczoru będzie pojedynek o tytuł niekwestionowanego mistrza świata. Zmierzą się w niej aktualny mistrz, czyli Ołeksandr Usyk (23-0, 14 KO) oraz Daniel Dubois (22-2, 21 KO).

REKLAMA

Zobacz wideo Usyk show na konferencji. "Tu nie można bić. Komedia"

Dla Usyka będzie to druga obrona wszystkich tytułów mistrzowskich, które skompletował w maju zeszłego roku, pokonując innego Brytyjczyka - Tysona Fury'ego. Ukrainiec wygrał też rewanż z Furym, pokonując go w grudniu. Teraz Usyka czeka drugi pojedynek z Duboisem.

Do pierwszej walki obu pięściarzy doszło 26 sierpnia 2023 r. na stadionie we Wrocławiu. Wtedy Ukrainiec znokautował Brytyjczyka w 9. rundzie. Mimo to nie zabrakło kontrowersji. W 5. rundzie Dubois posłał Usyka na deski niskim ciosem na tułów, jednak sędzia nie liczył Ukraińca, bo uznał, że był to cios poniżej pasa. Eksperci podważali tę decyzję, zwracając uwagę na bardzo wysoko podciągnięte spodenki Usyka.

Po porażce z Ukraińcem Dubois pokonał przez techniczne nokauty byłego rywala Tomasza Adamka - Jarrella Millera - oraz Filipa Hrgovicia. We wrześniu zeszłego roku Dubois sensacyjnie rozbił rodaka - Anthony'ego Joshuę - w walce o tytuł obowiązkowego pretendenta do tytułu mistrza świata. Po kapitalnej walce Dubois znokautował przeciwnika w 5. rundzie, czym zapewnił sobie rewanż z Usykiem.

W trakcie gali na Wembley dojdzie też do trzech innych walk mistrzowskich. Lawrence Okolie (21-1, 16 KO) i Kevin Lerena (31-3, 15 KO) zmierzą się o mało prestiżowy pas WBC Silver w wadze ciężkiej, a Daniel Lapin (11-0, 4 KO) i Lewis Edmondson (11-0, 3 KO) zawalczą o mistrzostwa IBF Intercontinental i WBA Continental w wadze półciężkiej.

Karta walk gali Usyk - Dubois II w Londynie: