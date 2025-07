Był 26 sierpnia 2023 roku. Piąta runda pojedynku Ołeksandr Usyk - Daniel Dubois na Tarczyński Arenie Wrocław. Stawką były pasy WBA, IBF, WBO i IBO w wadze ciężkiej. Brytyjczyk trafił Ukraińca potężnym ciosem w tułów, po którym mistrz padł na deski. Wydawało się, że sędzia rozpocznie liczenie, ale ten zamiast tego uznał, iż był to cios poniżej pasa i dał Usykowi spokojnie dojść do siebie. Dubois przegrał tamtą walkę przez TKO w dziewiątej rundzie, ale po niej twierdził, że tamto uderzenie z piątej rundy nigdy nie było poniżej pasa, a on został oszukany.

REKLAMA

Zobacz wideo To dlatego Świątek wygrała Wimbledon! Spełniła marzenie, o którym nam opowiadała

Dubois zdemolował Joshuę. Teraz chce coś udowodnić Usykowi

Kontrowersji nie brakowało, analizy po walce nie rozwiały wszelkich wątpliwości. Było jasne, że jeśli nadarzy się okazja do rewanżu, trzeba będzie takowy zorganizować. Los najwyraźniej tego chciał, bo obaj zadbali o możliwość do ponownego spotkania się. Od tamtej wrocławskiej walki Usyk dwukrotnie pokonał na punkty Tysona Fury'ego, odbierając mu miano niepokonanego, a także pas WBC wagi ciężkiej. Zunifikował tym samym wszystkie pasy królewskiej kategorii, zostając niekwestionowanym mistrzem, choć tylko na chwilę, bo z uwagi na rewanż z Fury'm, a nie walkę z obowiązkowym pretendentem, pasa pozbawiła go federacja IBF.

Tenże pas wisi obecnie wokół bioder Dubois. Brytyjczyk bynajmniej nie załamał się po porażce z Usykiem. Wygrał trzy walki z rzędu, wszystkie przez nokauty. Mistrzostwo zdobył rozbijając w czerwcu zeszłego roku Filipa Hrgovicia, a później we wrześniu sensacyjnie znokautował Anthony'ego Joshuę w piątej rundzie broniąc pasa. To w pełni legitymizowało go do rewanżu z Usykiem oraz szansy unifikacji wszystkich tytułów. Bo taka też była stawka tego pojedynku. Dubois mógł to oczywiście zrobić po raz pierwszy w karierze, Usyk po raz drugi w wadze ciężkiej (wcześniej był też niekwestionowanym mistrzem w junior ciężkiej).

Usyk - Dubois 2. O której walka? Gdzie oglądać? [TRANSMISJA, WYNIK]

Walka Usyk - Dubois 2 odbędzie się w sobotę 19 lipca w Londynie. Gala rozpoczyna się o godzinie 19:00 czasu polskiego (w Londynie to 18:00). Starcie na szczycie wagi ciężkiej to oczywiście walka wieczoru, a więc rozpocząć powinna się nie przed godziną 22:30. Transmisja dostępna będzie wyłącznie na platformie streamingowej DAZN w systemie pay-per-view (czyli po wykupieniu odpowiedniego pakietu).