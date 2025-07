Gruchnęły wieści ws. trzeciej walki Usyka z Furym! "Osiągnięte porozumienie"

W maju 2024 roku Ołeksandr Usyk (23-0, 14 KO) pokonał niejednogłośne na punkty Tysona Fury'ego (34-2-1, 24 KO) w walce o niekwestionowane mistrzostwo świata wagi ciężkiej. Za to w grudniu ubiegłego roku wygrał już jednogłośną decyzją sędziów punktowych. Fury udał się na bokserską emeryturę, a Ukrainiec ma na 19 lipca zaplanowaną walkę z Danielem Dubois (22-2, 21 KO).

Coraz bliżej trzeciej walki Tyson Fury - Ołeksandr Usyk? Promotor Brytyjczyka zawarł pomoc

Pojawiały się jednak doniesienia o tym, że Fury może wrócić na ring oraz o potencjalnej trzeciej walce z Usykiem. Brytyjczyk już zapowiedział, że do tej walki ma dojść 18 kwietnia 2026 roku na Wembley! Ciągle nie ma oficjalnego potwierdzenia w tej sprawie, ale obóz Usyka nie zaprzeczył tym doniesieniom, a teraz kolejne światło na tę sytuację rzucił promotor Fury'ego Frank Warren.

- Powrót Tysona? Mówił o tym trochę. Odbyło się kilka rozmów i osiągnięto porozumienie, to wszystko, co mogę na razie powiedzieć. Przeszedł na emeryturę, póki nie powiedział, że wraca. Frank Sinatra też kilka razy przechodził na emeryturę - powiedział w rozmowie z talkSPORT.

- Jak już mówiłem, jeśli [Tyson] tak się czuje w danej chwili, to tak właśnie się czuje. Zobaczymy, co się stanie, ale czuje, że chce ponownie walczyć z Usykiem. A co jeśli Dubois pokona Usyka? Tyson - Fury to dalej byłaby dobra walka - zakończył enigmatycznie Warren, co podrzuca kolejny trop, że do trzeciego starcia obu panów faktycznie dojdzie.

Jeśli dojdzie do trzeciej walki Tysona Fury'ego z Ołeksandrem Usykiem, to zobaczymy, czy będzie można tę rywalizację po latach stawiać obok takich wybitnych trylogii w wadze ciężkiej jak Muhammad Ali - Joe Frazier, Evander Holyfield - Riddick Bowe czy Tyson Fury - Deontay Wilder.