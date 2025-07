Ogromna burza w Ukrainie po MŚ! Tak zostali potraktowani. "Hańba"

Mistrzostwa świata w boksie miały miejsce w dniach 30 czerwca - 7 lipca w Astanie, stolicy Kazachstanu. Wystąpili w niej przedstawiciele 30 państw, w tym między innymi Polski. Zabrakło w nich natomiast Ukrainy i to mimo tego, że ta chciała wysłać swoich pięściarzy. Nie dostała jednak na to zgody.

Ukraiński mistrz oburzony. "Hańba".

Aby zrozumieć tę sprawę, trzeba poznać szerszy kontekst. Jeszcze kilka lat najważniejszym graczem w świecie amatorskiego boksu była IBA, czyli Międzynarodowe Stowarzyszenie Boksu. Na jej czele stał jednak Rosjanin Umar Kremlew, który wdał się w konflikt z Międzynarodowym Komitetem Olimpijskim. "Miarka przebrała się" w 2022 roku, kiedy pozwolił pięściarzom z Rosji oraz Białorusi startować pod flagami swoich krajów, mimo wyraźnego sprzeciwu ze strony Thomasa Bacha oraz jego ludzi.

Niedługo później MKOl zerwał współpracę z IBA, co sprawiło, że pod znakiem zapytania stanęła przyszłość boksu na igrzyskach. Na ratunek przyszło jednak nowo założone World Boxing, które przejęło organizację olimpijskich zawodów pięściarskich. Z czasem dołączać do niego zaczęły kolejne kraje, w tym między innymi Polska. Nie spieszyła się z tym jednak FBU, czy Ukraińska Federacja Boksu, która aż do lutego 2025 była oficjalnie członkiem IBA, czyli "wygnańca" na sportowej mapie świata.

Obecnie FBU stara się już o dołączenie do World Boxing, ale z racji, że nadal w nim nie jest, to Ukraińców zabrakło na mistrzostwach świata w Astanie. Tę sprawę skomentował Andrij Kotelnyk, były mistrz świata organizacji WBA w kategorii junior półśredniej oraz wicemistrz olimpijski z Sydney. Oto jego słowa:

- Rezultat tego wszystkiego jest haniebny: reprezentacja Ukrainy nie bierze udziału w głównych zawodach międzynarodowego kalendarza bokserskiego, fazach mistrzostw Europy oraz świata. Pięściarze nadal się przygotowują, trenują, wierzą - i pozostają bez szans na wejście na ring" - przekazał były ukraiński pięściarz w mediach społecznościowych.

Kotelnyk uderzył też bezpośrednio w Olega Ilczenkę, czyli szefa Ukraińskiej Federacji Boksu. - Nasuwa się logiczne pytanie: jak można oczekiwać tutaj sukcesu po publicznej krytyce prezydenta World Boxing Borisa van der Vorsta przez szefa FBU? - przekazał Ukrainiec.

Ukraińskie media faktycznie podają, że za opóźnieniem w sprawie dołączenia FBU do World Boxing mogą stać chłodne stosunki między szefami tych organizacji. Fakty są jednak takie, że najbardziej pokrzywdzeni pozostają ukraińscy pięściarze, którzy nie mają okazji sprawdzić się w najważniejszych zawodach na drodze do igrzysk olimpijskich w Los Angeles w 2028 roku.