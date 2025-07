Jak ważny jest Jakub Chycki w sztabie Ołeksandra Usyka? Ukrainiec bardzo docenia pracę Polaka, co pokazał m.in. po wygranej z Tysonem Furym. Po tej walce Jakub Chycki otrzymał w prezencie od Usyka spersonalizowany zegarek marki Rolex.

Zaskakujące słowa Usyka o Polaku. "Gangster"

Na kanale DAZN Boxing pojawił się krótki film pokazujący treningi Usyka z Chyckim. To kulisy przygotowań ukraińskiego pięściarza do zbliżającej się walki z Danielem Dubois. Obaj wypowiadają się też na temat swojej współpracy. I to właśnie słowa Ukraińca mogły zaskoczyć.

- Mogę powiedzieć tylko dwa słowa o Kubie. Szalony umysł. Tylko dwa. Szalony umysł. Polski gangster. To bardzo groźny człowiek - powiedział.

- Wydaje się dość spokojny - zauważył reporter DAZN. - Tak? Patrz na niego. Ciągle siedzi cicho. To milczenie zabójcy - odpowiedział Usyk.

Czasem Ukrainiec wypowiadał się też z pełną powagą. - Wielu sportowców nie robi tego, co ja. Profesjonalny boks to najwyższy możliwy poziom, ale wielu nie pracuje mądrze. Tylko sparing, worek i do domu. Bez diety, bez rozciągania się, bez odpoczynku. Tylko trening, pieniądze i łuhuuu! Długo tak się nie da, może dwa-trzy lata. Po zakończeniu kariery chcę żyć i być szczęśliwym - mówił.

Rewanżowa walka Usyk - Dubois, której stawką będą pasy WBA, WBO, WBC, IBF i tytuł niekwestionowanego mistrza wagi ciężkiej odbędzie się już 19 lipca. Do walki dojdzie na terenie Brytyjczyka - na stadionie Wembley w Londynie. Już teraz zapraszamy do śledzenia tego pojedynku w Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.