Obóz Usyka ogłasza ws. rewanżu z Furym! Wszyscy na to czekali

Tyson Fury oraz Ołeksandr Usyk to dwóch z grona najlepszych pięściarzy XXI wieku. Obaj przez ponad dekadę byli niezwyciężeni. A Ukrainiec nawet jest do dzisiaj, po tym, jak pokonał młodszego rywala w walce o niekwestionowane mistrzostwo świata w maju 2024 roku, a kilka miesięcy później wygrał rewanż. Brytyjczyk wciąż jednak uważa, że panowie nie są do końca rozliczeni. I chce kolejnej, trzeciej walki.

Tyson Fury i Ołeksandr Usyk zmierzą się po raz trzeci? To serio możliwe

Dwa dni temu Fury opowiadał, że - jeśli wznowi karierę - to chciałby znowu zmierzyć się z Usykiem, a w innym wypadku z Anthonym Joshuą. Wczoraj natomiast wrzucił na Instagrama post, który we wszystkim przypominał "oficjalkę" o trzeciej walce z Ukraińcem. "Gypsy Kinga" napisał, że odbędzie się ona 18 kwietnia 2026 roku na Wembley.

To było sprzeczne z informacjami Turkiego Alalshikhego, czyli osoby odpowiedzialnej za organizowanie wielkich gal bokserskich w Arabii Saudyjskiej. Według niego Fury faktycznie dał mu słowo, że wróci na ring w 2026 roku, ale będzie walczył ponownie na Bliskim Wchodzie, a nie w Anglii.

Na kolejne rewelacje nie trzeba było długo czekać. Siergiej Łapin, menadżer Usyka, wydał oświadczenie, w którym powiedział: - Pomysł trzeciej walki z Tysonem Furym był dyskutowany przez nasze zespoły od czasu ich drugiego starcia. I nigdy nie miałem wątpliwości, że uda nam się to urzeczywistnić. W tej chwili Ołeksandr Usyk, podobnie jak cała nasza drużyna, jest w pełni skoncentrowany na zbliżającej się walce z Dubois, która odbędzie się 19 lipca oraz na osiągnięciu historycznego celu, jakim jest trzykrotne niekwestionowane mistrzostwo. Kiedy ten cel zostanie osiągnięty i opadnie kurz, będziemy otwarci na kolejną rundę - ogłosił agent, cytowany przez ESPN.

Przekaz ukraińskiego obozu jest zatem prosty. Kiedy Usyk wygra (po raz drugi w karierze) z Danielem Dubois, który obecnie posiada IBF, to będzie chciał wyjść na ring z Furym. Tylko nie wiadomo, czy faktycznie 18 kwietnia 2026 roku na Wembley.