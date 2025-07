Oto prawdziwy powód wizyty Andrzeja Gołoty w Polsce. Niestety

Wydarzenia podczas poniedziałkowego Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczo-Wyborczego Delegatów PZPN obfitowały w niespodzianki. Choć było oczywiste, że Cezary Kulesza rozpocznie drugą kadencję jako prezes PZPN, to w jego otoczeniu doszło do sporych zmian. Nowymi wiceprezesami piłkarskiej centrali zostali Sławomir Kopczewski, Dariusz Mioduski oraz Adam Kaźmierczak. Wszystko to z bliska obserwował właśnie Andrzej Gołota.

REKLAMA

Zobacz wideo Kobiety chcą zarabiać tyle samo co mężczyźni? Moura Pietrzak: Potrzebujemy dobrego wynagrodzenia, by móc po prostu grać

Andrzej Gołota na wyborach PZPN. Znamy powód jego przyjazdu

Polski pięściarz od lat mieszka w Stanach Zjednoczonych, a ojczyznę odwiedza bardzo sporadycznie. Dlaczego zatem w ogóle pojawił się w Warszawie? Jak się okazuje - na wybory PZPN wpadł tylko przy okazji. Bo powodem jego przyjazdu są przede wszystkimm kwestie zdrowotne. Niestety, legenda polskiego sportu ostatnio miała pewne problemy.

- Nieszczęśliwie upadłem. Tym razem ucierpiała prawa. Coś w środku pękło, więc mnie operowali w Chicago. Teraz czeka mnie 10-dniowa rehabilitacja. Właśnie ją przechodzę i ćwiczę codziennie po dwie godziny - powiedział Gołota w rozmowie z "Faktem".

ZOBACZ TEŻ: 1,3 mln wyświetleń! Wywiad z Gołotą jest hitem sieci

57-latek postanowił rehabilitować się nie pod okiem amerykańskiego specjalisty, a rezydującego w Polsce Marcina Łuby. Wizytę w hotelu DoubleTree by Hilton skwitował natomiast krótko. - Zostałem zaproszony przez działaczy, więc postanowiłem zobaczyć, co się dzieje w polskiej piłce - stwierdził były polski pięściarz w rozmowie z dziennikiem.

Andrzej Gołota to jedna z najwybitniejszych postaci polskiego boksu w historii. Jest brązowym medalistą olimpijskim z igrzysk w Seulu. Zawodową karierę rozpoczął w 1992 roku. Od tamtego czasu czterokrotnie miał okazję brać udział w pojedynkach o tytuł mistrza świata wagi ciężkiej.