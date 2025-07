1,3 mln wyświetleń! Wywiad z Gołotą jest hitem sieci

Cała sportowa Polska śledziła to, co wczoraj miało miejsce w Warszawie. Podczas Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczo-Wyborczego Delegatów PZPN dowiedzieliśmy się, że Cezary Kulesza rozpocznie drugą kadencję jako prezes PZPN. W jego otoczeniu doszło jednak do pewnych zmian - nowym wiceprezesami piłkarskiej centrali zostali Sławomir Kopczewski, Dariusz Mioduski oraz Adam Kaźmierczak. Z bliska te istotne dla polskiej piłki wydarzenia miał okazję obserwować właśnie Andrzej Gołota

Andrzej Gołota w filmiku ze zjazdu PZPN. Hit Internetu!

Polski pięściarz nie pracuje obecnie w żadnej organizacji sportowej. Nie jest też trenerem. W przeszłości nie był ani przez moment mocniej związany ze środowiskiem piłki nożnej. Ba, nawet nie mieszka obecnie w Polsce, a Stanach Zjednoczonych. Jego obecności na wyborach prezesa PZPN kompletnie nie dało się zatem przewidzieć. Gołota po wejściu na salę w hotelu miał zostać szybko dostrzeżony przez dziennikarzy i zapytany o rozmowę, ale początkowo odmówił.

W końcu jednak Gołotę "dorwał" pracownik Super Expressu. I zadał pytanie, na które wszyscy chcieli znać odpowiedź. Czyli - co takiego robi w tym miejscu? - Słuchaj no, próbuję pomagać, żeby ta piłka nasza poszła do góry. Tak że super - odparł 57-latek i bez słowa oddalił się od dziennikarza oraz kamery. Nagranie z tego momentu stało się prawdziwym hitem Internetu, generując na TikToku ponad 1.3 miliona wyświetleń!

Pod nagraniem internauci zwracają uwagę na sposób mówienia Gołoty. "Do tych, co piszą, że jest "porobiony" - powinniście się wstydzić. Jeżeli nie wiecie, jakie skutki uboczne są po tej dyscyplinie sportu, to się lepiej nie wypowiadajcie" - napisał jeden z użytkowników. "On jest po prostu doskonałym przykładem, jak bardzo szkodliwe są sporty walki" - dodaje inny.

Andrzej Gołota to jeden z najlepszych polskich pięściarzy w historii. Jest brązowym medalistą olimpijskim z igrzysk w Seulu. Zawodową karierę rozpoczął w 1992 roku. Od tamtego czasu czterokrotnie miał okazję brać udział w pojedynkach o tytuł mistrza świata wagi ciężkiej.