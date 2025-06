Dlatego Szeremeta znalazła się poza kadrą Polski. Trener ogłasza

Po igrzyskach olimpijskich Julia Szeremeta stała się prawdziwą gwiazdą. Srebrna medalistka olimpijska jest aktualnie wielką nadzieją polskiego boksu. Niestety w nadchodzącym Pucharze Świata w Astanie jej nie zobaczymy. Dla wielu to wydało się dziwne, bo niedawno wygrała zmagania, które odbywały się w ramach Turnieju Stamma. Co się więc stało?

Dlatego Julia Szeremeta nie poleciała na Puchar Świata

O wszystkim poinformował jej trener Tomasz Dylak, który udzielił wywiadu "Faktowi". - Julia ma mieć szczyt formy na mistrzostwa świata, które są we wrześniu w Liverpoolu. Celem jest złoto. Nie byłaby w stanie zrobić szczytu formy na wrzesień, gdyby poleciała do Kazachstanu. Potrzebuje 12 tygodni przygotowań - oświadczył.

- Ma powoli łapać formę. Nie chcę dawać jej dużo startów, więc to było przemyślane - dodał.

Plany Szeremety na przyszłość

Tomasz Dylak zdradził, że aktualnie Julia Szeremeta wraz z częścią kadry narodowej trenuje w Giżycku. - Tam pracujemy nad wytrzymałością mięśniową. Treningi są dosyć mocne - kontynuował.

- Potem przeniesiemy się do Gostynia i polecimy na turniej do Portugalii. To będzie ostatni sprawdzian przed MŚ, poza tym będzie dużo sparingów - zakończył.

Puchar Świata w Astanie

Do Astany poleciało siedem zawodniczek - Aneta Rygielska (60 kg), Weronika Dziubek (65 kg), Nikola Prymaczenko (50 kg), Wiktoria Rogalińska (54 kg), Klaudia Budasz (57 kg), Aleksandra Cyrek (70 kg) i Oliwia Toborek.

Jak przypomniał Kacper Marciniak ze Sport.pl - męska kadra Polski również zrezygnowała z przypadającego na przełom czerwca oraz lipca PŚ. "Grzegorz Proksa nie zabierze tam żadnego zawodnika" - relacjonował.