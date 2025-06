Mistrz Polski ocenił umiejętności bokserskie Nawrockiego. Króciutko

Karol Nawrocki wygrał niedawno z Rafałem Trzaskowskim wyścig prezydencki. Prezydent elekt w czasie kampanii wyborczej poinformował, że uprawia sport, w tym boks. W sieci pojawiły się nagrania z treningów 42-latka, a ponadto w 2020 roku miał zawalczyć z Mariuszem Wachem na charytatywnej gali, ale ta została odwołana z powodu obostrzeń covidowych.

Wicemistrz Europy komentuje umiejętności bokserskie Karola Nawrockiego

Na temat umiejętności bokserskich prezydenta elekta Karola Nawrockiego wypowiedział się na łamach kanału "Ring Polska" Maciej Miszkiń - wicemistrz Europy i wicemistrz Polski w kick-boxingu oraz mistrz kraju w formule K-1, który sportową karierę zakończył w 2016 roku.

- Myślę, że jakby było coś takiego, jak mistrzostwa świata prezydentów w boksie, to zdobyłby złoty medal - powiedział krótko. - Ale wiadomo, że jest sporo rzeczy do poprawy. Jest świetnym pięściarzem jak na prezydenta i myślę, że jedynym prezydentem wśród pięściarzy. Tak to można ocenić - dodał humorystycznie.

"Jest materiał, by coś z tego zrobić"

Następnie wskazał, co by trzeba było poprawić w technice Karola Nawrockiego. - Ja bym zwiększył tutaj mobilność, bo za mocno przysiada i pochyla się do przodu, unieruchamiając nogi. Jakby ruszyć te nogi, to naprawdę widać tam dynamikę i chęć zadawania ciosów. Jest materiał, żeby coś z tego zrobić - kontynuował.

- Zapraszam wszystkich na kurs instruktora boksu 7-8 czerwca. Oczywiście, prezydenta elekta również. To żart, ale bardzo chętnie bym widział go na tarczy, bo jest materiał do pracy - zakończył.