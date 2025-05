World Boxing ogłasza kluczowe wieści dla Szeremety. Chodzi o Lin Yu-Ting

Na przełomie lutego i marca br. Międzynarodowy Komitet Olimpijski tymczasowo uznał organizację World Boxing za organ, który zarządza boksem w ramach federacji olimpijskiej. Dzięki temu boks wrócił do programu igrzysk olimpijskich w 2028 r. w Los Angeles. Po zeszłorocznych IO w Paryżu były spore kontrowersje wokół Tajwanki Lin Yu-Ting i Algierki Imane Khelif, które zdobyły złote medale - Yu-Ting wygrała w finale z Julią Szeremetą. W 2023 r. w ich organizmach rzekomo wykryto chromosomy XY oraz podwyższony poziom testosteronu. MKOl nie uznał tych badań za wiążące.

Yu-Ting i Khelif nie wystąpią na IO w 2028 roku? "Wprowadzamy nową politykę"

Boris van der Vorst, prezes organizacji World Boxing udzielił wywiadu "Przeglądowi Sportowemu Onet" przy okazji Pucharu Świata w Warszawie. Prezes zapowiedział zmiany w kryteriach dopuszczania zawodników do zawodów. - Właśnie wprowadzamy politykę, która jasno określi kryteria dopuszczania zawodniczek i zawodników do udziału w naszych imprezach, by były one sprawiedliwe i bezpieczne. Ogłosimy ją w najbliższych dniach - powiedział.

- Coś mi mówi, że dwie zwyciężczynie paryskich igrzysk, o które pytałem, nie będą bronić złota w Los Angeles... - wtrącił dziennikarz.

- To jasne, że potrzeba odpowiedniej procedury, każda pięściarka i każdy pięściarz na to zasługują. Dziś mogę powiedzieć, że trzeba będzie przejść określone testy - dodał van der Vorst. Czy faktycznie Lin Yu-Ting była niewłaściwie traktowana, przez co nie wystąpiła w zawodach PŚ w Sheffield? - Wówczas nie istniała jeszcze procedura, o której przed chwilą mówiłem. Dlatego nie mogliśmy zakazać jej występu, nie było ku temu prawnej podstawy. Decyzję podjęła krajowa federacja - wyjaśnił prezes organizacji. Wtedy Yu-Ting nie została zgłoszona do zawodów.

W zawodach PŚ w Brazylii i Polsce wystąpiło około 20 reprezentacji. Prezes World Boxing wyjaśnił, że ma to związek z przeorganizowaniem kalendarza startów przez określone federacje. - Przykładowo na Kubie odbywają się w maju mistrzostwa kraju kobiet i mężczyzn. Jestem natomiast przekonany, że wrześniowe mistrzostwa świata w Liverpoolu będą już pod tym względem znakomite, a liczba krajów uczestniczących będzie większa niż 100 - podkreślił van der Vorst.

Jak Holender ocenił reprezentantów Polski i organizację PŚ w Warszawie? - Jestem pod dużym wrażeniem waszych drużyn pięściarek i pięściarzy. Nie mam wątpliwości, że Polska wraca do światowej czołówki. Podoba mi się to, jak wasz krajowy związek prowadzi prezes Grzegorz Nowaczek. Sądzę, że wkrótce znów będziecie przeżywać złotą erę polskiego boksu. Miło mi tu gościć, tym bardziej że widzę zaangażowanie ministerstwa sportu i innych partnerów - podsumował.