Co za wieści ws. Tysona Fury'ego! To zdjęcie mówi wszystko

Ostatni raz w ringu Olbrzym z Wlimslow pokazał się pod koniec 2024 roku, kiedy po raz drugi zawalczył z Usykiem. Ukrainiec wcześniej zadał mu pierwszą porażkę w zawodowej karierze, a przy okazji odebrał pas WBC i zunifikował mistrzowskie tytuły czterech największych bokserskich federacji. Niestety dla niego, Usyk ponownie okazał się lepszy i zwyciężył nawet jeszcze wyraźniej. Każdy z trzech sędziów punktowych widział w tamtym starciu triumf mistrza 116-112.

REKLAMA

Zobacz wideo Po meczu Inter - Barcelona znów afera z VAR. Żelazny: Marciniak łamie protokół VAR

Po nieudanym rewanżu Fury zapowiedział, że była to jego ostatnia zawodowa walka i zapowiedział przejście na emeryturę. Rzecz w tym, że od jakiegoś czasu Król Cyganów głosi podobne hasła co każdy pojedynek. Zawieszenie rękawic na kołku zapowiadał już po starciach z Francissem Ngannou, Derekiem Chisorą, a także Dillianem Whytem. Ostatnia z wymienionych walk miała miejsce w maju 2022 roku.

Wstawił fotografię z sali treningowej. Jeżeli to jest emerytura, to spędza ją bardzo aktywnie

Trudno więc dziwić się, że nawet jeżeli 36-latek zarzekał się, że jego noga na zawodowym ringu już nie postanie, to nie wszyscy dawali temu wiarę.

Jak się okazało, najprawdopodobniej mieli rację. W środę pięściarz dodał na swoje konto na Instagramie wymowną fotografię. Podpisał ją słowami:- Świetna praca wykonana dziś w sali treningowej, 12 rund boksu.

Trzeba przyznać, że na załączonym obrazku Tyson wygląda naprawdę dobrze. Po pięciu miesiącach od ostatniej walki w ogóle się nie zapuścił, co było bardzo prawdopodobne biorąc pod uwagę to, jak niezdrowo potrafił prowadzić się poza obozami przygotowawczymi. Wygląda więc na to, że o żadnej emeryturze nie ma mowy, a temat powrotu podsyca nawet jego menadżer Spencer Brown.

- Tyson kupił sobie ostatnio nową parę butów bokserskich - coś wam to mówi? Byłem z nim w Szkocji, dobrze się bawiliśmy, był szczęśliwy, walnęliśmy kilka Guinessów, był w dobrym nastroju. Ale kupił sobie nową parę butów bokserskich i nowe bokserskie spodenki. Chyba czegoś się niebawem dowiemy. W końcu wrzucił już małą przystawkę. Zobaczymy, czy wróci na ring, ale dobre rzeczy pojawiają się, gdy są gotowe - powiedział Brown (cytat za ringpolska.pl).

Pozostaje dodać tylko najbardziej lubiany komentarz pod zdjęciem Fury'ego z sali treningowej, który oddaje sedno jego zachowania. "Naprawdę chciałbym, żeby przestał mówić o swoim czasie pomiędzy walkami jako o emeryturze" - napisał jeden z fanów.