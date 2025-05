Usyk nokautuje Putina. Nagle wywołał Trumpa. "Otwórz oczy"

- Federacja Rosyjska to wróg Ukrainy. To wróg, który chce zabić wszystkich ludzi na świecie. 24 lutego rozpętali wojnę i zaatakowali Ukrainę, rzekomo po to, by chronić niektórych Rosjan. Tyle że nikt nie chce waszej ochrony. Lata temu to samo było z Czechosłowacją i Gruzją. Wywołujecie wojny, by rzekomo chronić Rosjan, tylko nie bronicie ich nawet we własnym kraju. W żaden sposób ich nie chronicie. Jesteście jak III Rzesza, a wasz prezydent kontynuuje to, co robił Adolf Hitler - mówił w styczniu 2023 r. Ołeksandr Usyk. Te słowa odbijają się echem do dziś.

Ołeksandr Usyk wspomina początki rosyjskiej inwazji. Musiał lecieć do Polski

Niedawno mistrz świata federacji WBA, WBC oraz WBO w wadze ciężkiej i jego najbliższy rywal Daniel Dubois udzielili wywiadu brytyjskiemu dziennikarzowi Piersowi Morganowi. Ten wypytywał Ukraińca między innymi o rosyjską inwazję.

- Gdy zaczęła się wojna, byłem w Londynie, trenowałem. 24 lutego miałem lecieć do Kijowa, wtedy były urodziny mojej córki. Jednak przyjaciel powiedział mi, że muszę zrezygnować z biletu, polecieć do Polski i pojechać autem do Kijowa - wspominał.

- 25 lutego dotarłem do Kijowa, wziąłem mój karabin i poszedłem do jednostki wojskowej. Cały mój zespół zastanawiał się: "Co teraz zrobimy"? Dzwoniliśmy do przyjaciół, musieliśmy siedzieć w domach, w schronach. To był trudny czas, myślałem, że nie będę boksował, ale dalej to robię - dodał.

Ołeksandr Usyk odniósł się do porównania Władimira Putina z Adolfem Hitlerem

Następnie Morgan zapytał Usyka, co sądzi o prezydencie Rosji Władimirze Putinie. - Nic - odparł. Wtedy dziennikarz powiedział: - Porównałeś go do Hitlera. Uważasz, że jest podobny? - Tak, to prawda - rzucił 38-latek, który opowiedział o dramacie swoich rodaków i rosyjskich manipulacjach.

- Kiedy rakieta leci w dom, to jest dom, a nie obiekt militarny. Żyją tam dzieci czy dziadkowie. A rosyjskie media mówią, ze to obiekt militarny. Szalone - grzmiał. - Mam wiele nagrań [...], że to nie infrastruktura militarna, a szpitale, teatry, sklepy, domy. Szaleństwo - podkreślił.

Po chwili Morgan zapytał, czy Usyk chciałby coś przekazać przywódcy Rosji? - Nie mam wiadomości do Putina - odparł. Na co dziennikarz powiedział: - Chciałbyś, aby przestał? - Proszę, przestań - rzucił, choć w jego głosie czuć było pewien przekąs i niedowierzanie.

Ołeksandr Usyk apeluje do Donalda Trumpa. "Proszę, otwórz oczy"

Następnie prowadzący poruszył wątek rozmów prowadzonych przez prezydenta USA Donalda Trumpa i pomysłów, aby zakończyć wojnę, przyznając Rosji część bezprawnie zagarniętych terytoriów. Co sądzi o tym Usyk?

- To gó***iane - wypalił. - Mamy sporne tereny, ale dlaczego Rosja ma je zgarnąć? To należy do Ukraińców. Dlaczego odbieracie nam nasz kraj - zastanawiał się. A Morgan znów zapytał go o wiadomość, tym razem do przywódcy Stanów Zjednoczonych. - Prezydencie Trumpie, proszę, otwórz oczy - powiedział Usyk. - Proszę, zakończ wojnę w Ukrainie - dodał, choć nie akceptuje oddawania żadnych terenów Rosji. - Oczywiście, ze nie. To moje terytorium, mojego kraju, moi ludzie - zakończył.

Ołeksandr Usyk zmierzy się z Danielem Dubois 19 lipca na londyńskim stadionie Wembley. Stawką pojedynku będzie unifikacja pasów mistrzowskich w wadze ciężkiej.