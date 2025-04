Absolutna sensacja! Polak zawalczy o mistrzowski pas z legendą

Cała historia związana z mistrzostwem świata WBC w wadze półciężkiej jest obecnie bardzo skomplikowana. Mistrzem był Niemiec Noel Mikaelian (27-2), który pokłócił się jednak z promotorem Donem Kingiem i stracił pas przez brak aktywności. Czempionem obwołano Szweda Badou Jacka, który 3 maja zawalczy z... Mikaelianem. Tym samym, którego pozbawiono wcześniej pasa.

REKLAMA

Zobacz wideo Agnieszka Korneluk: Przyszłam do Rzeszowa, by właśnie zdobyć złoto i udało się ten cel zrealizować

Pomieszanie z poplątaniem, czyli losy mistrzostwa WBC w wadze junior ciężkiej

World Boxing Council, jeszcze przy niepewnej sytuacji z Mikaelianem, ustaliło też walkę o pas tymczasowy (WBC Interim) między Yamilem Peraltą a Kanadyjczykiem Ryanem Rozickim (20-1-1). Problem w tym, że walka ta, w grudniu 2024 roku, skończyła się remisem i pas pozostał bez właściciela. Wtedy to właśnie WBC postanowiło, iż nie zorganizuje argentyńsko-kanadyjskiego rewanżu, a zestawi Peraltę z Michałem Cieślakiem o pas tymczasowy.

Przy czym obozy Peralty i Cieślaka nie potrafiły się ze sobą dogadać. Czas upływał, a potwierdzenia walki brakowało. WBC najwyraźniej się wkurzyło, na Argentyńczyka mocniej, i w całej sprawie doszło do wielkiego zwrotu akcji. Cieślak zawalczy o pas WBC Interim w wadze junior ciężkiej, lecz jego rywalem nie będzie Yamil Peralta, a Jean Pascal (37-7-1).

Peralta nie chciał, ktoś inny zyskał. Cieślak zawalczy z legendą

Kanadyjczyk to jedna z legend wagi półciężkiej (do 79 kg). W latach 2009-2010 był mistrzem świata WBC i IBO. Boksował m.in. z Bernardem Hopkinsem (remis i porażka), czy pogromcą Tomasza Adamka Chadem Dawsonem (zwycięstwo). W późniejszych latach trzykrotnie próbował odzyskać tytuły, ale bezskutecznie. Obecnie ma 42 lata i nie jest już tak aktywny (trzy walki przez ponad pięć lat), jednak mimo to otrzyma wielką szansę powrotu na "salony".

Cieślak w swojej karierze dwukrotnie przegrywał już walki o mistrzostwo świata (z Lawrencem Okolie i Ilungą Makabu), jednak tym razem to on będzie faworytem. Wiemy, że walka odbędzie się w czerwcu tego roku (nie podano jeszcze konkretnej daty) w Kanadzie, czyli Polak zawalczy niejako "na wyjeździe". Mamy jednak nadzieję, iż w niczym mu to nie przeszkodzi. Zwycięzca tego starcia zawalczy z triumfatorem walki Jack - Mikaelian o właściwy tytuł.