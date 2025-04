To będzie hit! Polak kontra "bombardier" o mistrzowski pas

Gdy Maciej Sulęcki przegrywał walkę z Diego Pacheco na przełomie sierpnia i września zeszłego roku wydawało się, że pociąg z podbiciem kategorii superśredniej odejdzie daleko. Wtem pod koniec lutego Sulęcki wywalczył pas mistrzowski kategorii WBC Silver, wygrywając z Alim Achmedowem na gali w Kazachstanie. - Czy będzie to teraz walka o mistrzostwo świata? Domyślam się, że raczej nie, bo "Canelo" ma wszystkie pasy i żeby dopchać się do walki z nim, trzeba wygrać jeszcze jedną dużą walkę - zapowiadał Sulęcki w rozmowie z Polskim Radiem RDC. Teraz przyszły do niego kapitalne informacje.

Wielka szansa dla Sulęckiego? Powalczy z "jedynką" rankingu WBC

Manouk Akopyan z "Ring Magazine" ogłosił, że kolejnym rywalem Sulęckiego będzie Francuz Christian Mbilli (28-0, 23 KO). Stawką tego pojedynku będzie tymczasowy pas federacji WBC w wadze super średniej. Akopyan dodaje, że ta walka odbędzie się 27 czerwca w Videotron Centre w kanadyjskim Quebec. Zwycięzca tego starcia będzie w uprzywilejowanej pozycji do walki z Saulem "Canelo" Alvarezem. "Canelo" posiada pasy WBA, WBC, WBO we wspomnianej wadze.

Początkowo do licytacji i rywalizacji o walkę o tymczasowy pas miał wejść Diego Pacheco (23-0, 18 KO), ale się z niej wycofał. Wkrótce wieści o pojedynku Mbilli - Sulęcki powinny zostać potwierdzone przez promotorów obu pięściarzy na środowej konferencji prasowej. Warto dodać, że Mbilli to pięściarz notowany na pierwszym miejscu w rankingu WBC, a Sulęcki znajduje się na siódmej pozycji.

"Mocno bijący Kameruńczyk to raczej zawodnik, który nie jest brany pod uwagę przez najlepszych, o ile już nie ma wyboru, to wtedy pozostaje wyjść z nim do ringu. To odważny ruch Sulęckiego" - pisze serwis fighter.pl. "Francuz to bombardier wyrastający na postrach wagi superśredniej, ale walk o mistrzostwo się nie odmawia" - dodaje Piotr Jagiełło z TVP Sport. "Sulęcki przed bardzo ciężkim zadaniem, ale takie bitki się bierze i sprawia drugą sensację z rzędu" - dopisał Artur Gac.

Starcie Mbilli - Sulęcki będzie drugą walką wieczorną na czerwcowej gali. Dojdzie też do walki między Erikiem Bazinyanem a Stevenem Butlerem.