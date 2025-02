Oto temat pracy doktorskiej Ołeksandra Usyka. Nieprzeciętny umysł

Ołeksandr Usyk jest mistrzem świata kategorii ciężkiej i posiada pasy federacji WBA (Super), WBC, WBO, IBO. Ukrainiec stoczył dwie walki z Tysonem Furym o te tytuły i obie wygrał. Pierwszą przez niejednogłośną decyzję sędziów, a w kolejnej już nie pozostawił wątpliwości i wszyscy punktujący byli po jego stronie.

REKLAMA

Zobacz wideo Usyk show na konferencji. "Tu nie można bić. Komedia"

Ołeksandr Usyk broni się nie tylko w ringu

Król wagi ciężkiej z bilansem 23-0 (14 KO) broni się nie tylko na ringu. Teraz ukraiński serwis fanday.net poinformował, że Ołeksandr Usyk planuje obronić... pracę doktorską i "zostać doktorem filozofii: znany jest temat pracy naukowej boksera" - czytamy w tytule.

Mistrz świata studiuje na Charkowskim Narodowym Uniwersytecie Spraw Wewnętrznych. "Oleksandr Usyk będzie bronił rozprawy doktorskiej na temat 'Administracyjno-prawne wsparcie współpracy międzynarodowej w dziedzinie kultury fizycznej i sportu'" - czytamy.

Zobacz też: Conor McGregor skazany przez sąd. Jest już decyzja, co dalej

Dziennikarze powołują się na informacje z systemu informatycznego Narodowej Agencji Zapewniania Jakości Kształcenia w Szkolnictwie Wyższym.

Z kim teraz zawalczy Ołeksandr Usyk?

"Po walce z Furym Usyk przyznał, że w zawodowej karierze czekają go jeszcze tylko dwie walki. Mimo że Ukrainiec nie zdradził nazwisk przeciwników, to dołączył do najlepszych zawodników ostatnich lat, którzy znaleźli się u zmierzchu kariery" - pisał Konrad Ferszter, dziennikarz Sport.pl.

Niedawno Ukraińcowi rękawice rzucił Derek Chisora. - Moja ostatnia walka odbędzie się na stadionie Tottenhamu. Wyprzedam cały stadion. Zadzwonię do Oleksandra i zobaczę, czy możemy to zrobić. Powiedziałem o tym Frankowi Warrenowi (promotor Chisory - przyp. red.), teraz Oleksandr Usyk musi zadzwonić do swojego szefa i zapytać, czy może ze mną walczyć. Ja chcę tej walki - powiedział w TalkSport Boxing.