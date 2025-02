Olimpijka z Paryża wściekła po decyzji Andrzeja Dudy. "To absurd!"

Zakładano, że nowe przepisy w ramach ustawy o sporcie wejdą w życie 1 stycznia. Dzięki nim byłaby większa szansa na zwalczenie dyskryminacji i nierówności płciowych w polskim sporcie. W zarządach związków kobietom przysługiwałaby określona liczba miejsc. Zawodniczki będące w ciąży i krótko po porodzie mogłyby liczyć na zwiększone wsparcie finansowe.

REKLAMA

Zobacz wideo Julia Szeremeta komentuje wyniki plebiscytu na najlepszego sportowca Polski

Jednak Andrzej Duda skierował ustawę do Trybunału Konstytucyjnego, jeszcze przed świętami Bożego Narodzenia. W związku z tym wstrzymano wypłatę pieniędzy dla takich zawodniczek. Polki protestowały przeciwko decyzji prezydenta.

"Nie walczymy o przywileje, a o normalność. Wierzymy, że wprowadzenie nowelizacji pozwoli zadbać o lepszą codzienność polskich sportowców i zabezpieczyć przyszłość młodszego pokolenia. Nie pozwólmy, by opóźnienia wprowadzania zmian podważały sens naszych wspólnych wysiłków" - apelowały. Wśród protestujących zawodniczek są m.in. Monika Pyrek, Joanna Wołosz, Katarzyna Zillmann, Magda Linette, Maja Włoszczowska i Justyna Kowalczyk-Tekieli.

Po ich stronie jest także Elżbieta Wójcik, bokserka, olimpijka z Paryża. Ona czuje się szczególnie poszkodowana przez decyzję Dudy.

Zobacz też: "Koszmar Świątek" obnażony. Była partnerka ujawnia

Polka skrzywdzona przez decyzję Dudy. "Absurd"

Wójcik walczyła na ostatnich igrzyskach olimpijskich w kategorii do 75 kilogramów. Odpadła w ćwierćfinale. Za ten wynik przysługuje jej stypendium w wysokości 6900 zł. Sama zainteresowana przyznała, że zostanie ono ograniczone.

- Po urodzeniu dziecka nie zostanie mi całkowicie odebrane, ale ograniczone. To absurd! Przecież większość kobiet chce założyć rodzinę, a najlepszy czas na to jest właśnie po igrzyskach, bo do kolejnej olimpiady jest jeszcze sporo czasu. Minister sportu apelował do prezydenta Andrzeja Dudy o zmianę ustawy, tak by stypendium było wypłacane w całości i przez cały okres, a jeśli już miało być obniżone, to do 80 proc., a nie 50 proc. - ubolewała bokserka w rozmowie z "Faktem". - Niestety, prezydent tego nie podpisał i "odłożył na później". Ta decyzja bardzo mnie rozczarowała - dodała.

Minister sportu i turystyki Sławomir Nitras, który był głównym orędownikiem wprowadzenia zmian, nie krył zniesmaczenia decyzją prezydenta. Zapewnił, że nie zostawi ciężarnych sportsmenek i młodych matek bez środków do życia.

"Nie zostawię bez wsparcia reprezentantek Polski, które są w ciąży. Pan Prezydent zablokował wejście w życie ustawy, dzięki której miały zyskać one wsparcie, jak każda kobieta zatrudniona na podstawie umowy o pracę" - komentował w mediach społecznościowych. Omawiał już sytuację na spotkaniu z polskimi zawodniczkami.

Andrzej Duda będzie pełnił funkcję prezydenta RP do sierpnia tego roku.