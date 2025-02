Usyk naprawdę to ujawnił. To już będzie koniec

Od ostatniej walki Ołeksandra Usyka z Tysonem Furym minęły prawie dwa miesiące, a fani boksu i ukraińskiego pięściarza nie mogą się doczekać, kiedy wróci do ringu. Sam zainteresowany przyznał, że wkrótce powinien odejść na sportową emeryturę, ale chce jeszcze powalczyć. Ukrainiec ujawnił konkretne plany co do swojej przyszłości oraz zdradził nazwisko swojego kolejnego rywala.

Andrew Couldridge / Action Images via Reuters