Klamka zapadła ws. medalu Szeremety. Prezes potwierdza

Polski Związek Bokserski niedawno poinformował o wyjściu z IBA i dołączeniu do nowej organizacji World Boxing. Decyzja ta była podyktowana chęcią utrzymania tej dyscypliny sportu w programie igrzysk olimpijskich. Aktualnie boks jest wyrzucony przez MKOl z programu IO w Los Angeles, ale niewykluczone, że powróci.

REKLAMA

Zobacz wideo Julia Szeremeta komentuje wyniki plebiscytu na najlepszego sportowca Polski

Julia Szeremeta o startach w 2025 roku

Niedawno Julia Szeremeta w rozmowie z TVP Sport wypowiedziała się nt. planów startowych. - Ten rok na pewno będzie ciężki pod tym względem, że nie wiadomo, na co się szykować. Mieliśmy mieć pierwsze mistrzostwa świata w marcu, prawdopodobnie na nie nie pojedziemy - wyznała.

- Nie wiadomo też, czy będziemy mogli startować w turniejach spod szyldu IBA. Wydaje mi się, że na pewno wystartujemy na mistrzostwach świata w Liverpoolu we wrześniu - dodała.

PZB oficjalnie potwierdza

Teraz dziennikarze Interii uzyskali oficjalne potwierdzenie z Polskiego Związku Bokserskiego. Prezes Grzegorz Nowaczek poinformował, że polskie pięściarki nie zawalczą w czempionacie pod egidą IBA. - Na mistrzostwa świata do Belgradu na pewno nie pojedziemy, ponieważ to się gryzie z polityką World Boxing - wyznał. Oznacza to, że Szeremeta na pewno nie dorzuci do swojej gabloty medalu mistrzostw świata.

Zobacz też: Idą wielkie zmiany. Szeremeta ogłasza: Zgodziłam się

- W bliskim terminie, też w marcu, odbędzie się Puchar Świata w Brazylii i tam pojedziemy żeńską i męską reprezentacją. To będzie cykl czterech turniejów organizowanych w roku kalendarzowym. Naszym celem nadrzędnym są teraz igrzyska olimpijskie w Los Angeles i przeszliśmy do nowej federacji nie po to, by ją teraz bojkotować - dodał.

IBA i MKOl już od jakiegoś czasu mają otwarty konflikt. Za przykład może posłużyć obecność Algierki Imane Khelif, która została zawieszona przez Międzynarodową Federację Bokserską, ale na igrzyskach olimpijskich mogła już wystąpić.