"Gigantyczny bokser" wyzywa Usyka na pojedynek. "Tylko ja to mogę zrobić"

Ołeksandr Usyk w zeszłym rok dwukrotnie pokonał Tysona Fury'ego, dzięki czemu może poszczycić się pasami federacji WBA, WBC i WBO w kategorii ciężkiej. Jednak nie brakuje chętnych gotowych zmierzyć się z niepokonanym Ukraińcem.

Ołeksandr Usyk znalazł rywala? "Z łatwością go pokonam"

"Gigantyczny bokser: "Pokonam Usyka, znokautuję go. Tylko ja mogę to zrobić" - czytamy w nagłówku artykułu opublikowanego na ukraińskim portalu sport.ua. Wspomnianym bokserem jest Martin Bakole, mierzący 198 cm reprezentant Demokratycznej Republiki Konga, który przed ostatnią walką wniósł na wagę 129 kilogramów. Jego bilans zawodowych walk to 21-1 (jedyną porażkę poniósł z Michaelem Hunterem, a "na rozkładzie" ma m.in. Mariusza Wacha).

- Wierzę, że jestem jedyną osobą, która może tego dokonać. Z łatwością pokonam Usyka, znokautuję go. Nie mówię tak tylko dlatego, że z nim sparowałem, ale wiem, jak zatrzymać leworęcznego boksera. Nauczyłem się tego, przez całe życie boksując z moim bratem, który jest leworęczny (Ilunga Makabu - red.). Odczytam każdy ruch Usyka i znokautuję go - powiedział. W wywiadach Bakole przekonywał, że podczas sparingów udało mu się nawet posłać Ukraińca na deski.

Martin Bakole rywalem Ołeksandra Usyka? Ma imponującą serię

Kongijczyk ostatnią walkę stoczył w sierpniu 2024 roku, gdy na gali w Los Angeles pokonał przez nokaut (w piątej rundzie) reprezentanta gospodarzy Jareda Andersona, dla którego była to pierwsza porażka w zawodowej karierze. Natomiast 31-latek odniósł 10. zwycięstwo z rzędu.

Do ewentualnej walki Martina Bakole z ukraińskim mistrzem raczej nie dojdzie prędko. - Po kolejnych 12 rundach z Furym potrzebuje dobrej, długiej regeneracji. (Następna walka odbędzie się - red.) pod koniec lipca lub sierpnia - mówił Egis Klimas, agent Ołeksandra Usyka.