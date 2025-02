Tak Szeremeta przygotowuje się do kolejnej walki. Wszystko pokazała

To ważny czas dla polskiego boksu amatorskiego. Polski Związek Bokserski przystąpił niedawno do powstałej w 2023 roku federacji World Boxing. Jest ona swego rodzaju odpowiedzią Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego na konflikt z odpowiedzialnym za boks na igrzyskach Międzynarodowym Stowarzyszeniem Boksu (IBA), który trwa od lat. Pojawiło się nawet realne ryzyko, że boks zniknie z programu już na igrzyskach w Los Angeles w 2028 roku. World Boxing daje nadzieję, iż tak się jednak nie stanie.

Szeremeta nie wie, gdzie wystartuje. Zamieszanie niczego nie ułatwia

Całe to zamieszanie mocno wpływa na plany startowe m.in. Julii Szeremety. Wicemistrzyni olimpijska w Paryżu kilkanaście dni temu w rozmowie z TVP Sport przyznawała, że sama nie bardzo wie w czym będzie mogła wystartować, a w czym nie. - Ten rok na pewno będzie ciężki pod tym względem, że nie wiadomo, na co się szykować. Mieliśmy mieć pierwsze mistrzostwa świata w marcu, prawdopodobnie na nie nie pojedziemy - mówiła Polka.

Ciężkie treningi to jedno, ale dobra zabawa też musi być

Wiadomo natomiast, że reprezentacja Polski jako całość wystąpi na gali Suzuki Boxing Night 33, która odbędzie się 15 lutego w Łomży. Dojdzie tam m.in. do "meczu" między pięściarzami z Polski i Belgii. Julii Szeremety w akcji tam nie zobaczymy, ale wicemistrzyni olimpijska i tak udała się z resztą kadry na obóz treningowy w Wałczu, gdzie nasza kadra przygotowuje się do łomżyńskiej gali. Jest to też okazja do wspólnej dobrej zabawy, co udowodniła Szeremeta.

Polska pięściarka opublikowała na Instagramie filmik, na którym widać jak doskonale bawi się z koleżanką z kadry Barbarą Marcinkowską. Zawodniczki postawiły na "wodny" odpoczynek, a na wspomnianym nagraniu roześmiana Szeremeta strzela do koleżanki z pistoletów na wodę. Sama wicemistrzyni dodała do relacji opis "aktywna regeneracja".