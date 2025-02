Zaginął reprezentant Polski. Nie ma z nim kontaktu. "Liczy się każda minuta"

Wadim Konszewicz ma 19 lat, 173 cm wzrostu, krótkie blond włosy i niebieskie oczy. Jest szczupły i wysportowany. W dniu zaginięcia był ubrany w czarną, puchową kurtkę z kapturem, czarne spodnie dresowe oraz obuwie sportowe. Miał ze sobą brązową walizkę na kółkach i brązowy plecak i markową torbę sportową.

Zaginął młody polski bokser

Na facebookowej stronie "Gdziekolwiek jesteś", której administratorzy pomagają w poszukiwaniu osób zaginionych oraz wspierają ich rodziny, pojawiła się niepokojąca informacja o polskim bokserze, Wadimie Konszewiczu. Nastolatek zaginął w niedzielę 2 lutego. Wracał ze zgrupowania kadry narodowej w Zakopanem.

Według dotychczas zebranych informacji Konszewicz dotarł pociągiem z Zakopanego do Krakowa. Tam miał przesiadkę na kolejny pociąg - do Gdyni (o 19:57) lub do Słupska (22:14). Był w kontakcie z najbliższymi do godziny 18:00, potem słuch po nim zaginął, a telefon ma nieaktywny aż do teraz.

Nie wiadomo, czy wsiadł do któregokolwiek z tych pociągów. Nie dotarł jednak do Słupska.

Kluczowa jest informacja o stanie zdrowia młodego boksera, a brzmi ona niepokojąco. "Młody mężczyzna uskarżał się na ból głowy, był rozkojarzony, a jego wypowiedzi nie były spójne, a nawet nielogiczne. Istnieje możliwość, że podczas walki na obozie mógł ulec wypadkowi lub kontuzji, z powodu której jego zachowanie odbiegało od normy. Może mieć zanik pamięci, zachowywać się w sposób nieracjonalny i wymagać natychmiastowej pomocy medycznej" - czytamy.

W związku z tym jest realne zagrożenie zdrowia lub życia Konszewicza. "Sprawa jest bardzo pilna, liczy się każda minuta" - dodano.

- Miał pewien problem natury osobistej, o którym nie wypada mi mówić, bo to było tylko do mojej wiadomości. Poinformowani o tym byli na kilka dni przed zakończeniem obozu jego trenerzy klubowi. Zgrupowanie, które skończyło się o godz. 11.00, opuścił jednak normalnie. Ostatni kontakt miałem z nim o godz. 18.00, kiedy był już w Krakowie. Pytałem, czy już dojechał do Słupska. Napisał mi, że ma problem i że coś mu nie idzie. Zadzwoniłem do niego. Okazało się, że miał pociąg do Słupska dopiero wieczorem. Miał jednak smutny i zawieszony głos. I tyle - przekazał Interii trener kadry, Grzegorz Proksa.

Wszelkie informacje dotyczące zaginionego, które mogą pomóc w poszukiwaniach, należy zgłosić policji, kontaktując się z najbliższą komendą lub dzwoniąc na numer alarmowy 112.