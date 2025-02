To z nim ma teraz walczyć Jake Paul. Niewiarygodne

Chociaż od debiutu Jake'a Paula (11-1, 7 KO) w zawodowym boksie minęło już ponad pięć lat, to był głównie znany wśród osób śledzących świat internetowych celebrytów. Do szerokiej świadomości kibiców 28-latek przebił się przy okazji ubiegłorocznej walki z Mikiem Tysonem (50-7, 44 KO). W listopadzie Paul wygrał jednogłośnie na punkty z 58-letnią legendą światowego boksu.

Według doniesień Paul za walkę z Tysonem zarobił nawet 40 milionów dolarów! "Żelazny Mike" z kolei miał zainkasować 20 milionów dolarów. Obaj panowie podkręcali atmosferę przed samym starciem, ale poza ringiem darzą się dużym szacunkiem, a nie tak dawno wspólnie bawili się na balu inauguracyjnym Donalda Trumpa.

Jake Paul podał datę. Wtedy zawalczy z Saulem Alvarezem?

A z kim teraz może zawalczyć Jake Paul? Amerykanin zamieścił minionej nocy enigmatyczny wpis na portalu X. "Już czas. Sobota 5 lipca, Nowy Jork" - napisał, dając do zrozumienia, że wtedy najpewniej odbędzie się jego kolejne starcie w ringu.

Wiele wskazuje na to, że kolejnym rywalem Jake'a Paula będzie Saul "Canelo" Alvarez (62-2, 39 KO). Paul już od dłuższego czasu chciał walki z meksykańskim mistrzem świata i wydaje się, że wreszcie do tego dojdzie. Serwis BoxingNews24 informuje, że doszło do rozmów między obiema stronami. Miało także dojść do porozumienia ws. walki już w maju! Pytanie pozostaje także, w jakim limicie wagowym mogą się zmierzyć, gdyż Alvarez na co dzień jest pięściarzem wagi superśredniej.

Ciągle nie wiadomo więc, czy do tego starcia na pewno dojdzie, ale fani boksu już wyrazili swoje zdanie. "Jeśli to będzie prawdziwa walka, to Jake zostanie znokautowany w pierwszej rundzie", "Jeśli to prawda, to Jake ma naprawdę jaja", "Wyobrażam sobie, że stawiam wszystkie swoje pieniądze na Canelo, a Jake Paul wygrywa i moje życie jest zrujnowane".