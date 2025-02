Niewiarygodne, "uśmiercili" Julię Szeremetę. Natychmiastowa reakcja

Poprzedni rok był przełomowy w karierze i życiu Julii Szeremety. Pięściarka zdobyła srebrny medal na igrzyskach olimpijskich w Paryżu w kategorii do 57 kg, kiedy to przegrała w decydującym pojedynku z Tajwanką Lin Yu-Ting. Warto dodać, że to był pierwszy medal dla Polski w boksie od 32 lat. Dzięki temu wyczynowi Szeremeta zajęła siódme miejsce w 90. plebiscycie "Przeglądu Sportowego" na sportowca roku i stała się popularną sportsmenką w naszym kraju.

Po 120 dniach Szeremeta pokazała się w akcji na gali Suzuki Boxing Night 32 w Lublinie, kiedy to pokonała Niemkę Lenę Marie Buechner. - Tak naprawdę po igrzyskach olimpijskich cały czas byłam na treningach. To rok wymarzony. Na pewno igrzyska olimpijskie w Paryżu to jest coś, to było moje marzenie - mówiła Szeremeta po walce.

Głównym celem Szeremety na 2025 rok miał być złoty medal mistrzostw świata, które odbędą się w dniach 4-14 września w Liverpoolu. W marcu Szeremetę miały czekać mistrzostwa Europy w Belgradzie.

Od 13 stycznia Szeremeta przebywała na obozie przygotowawczym we Władysławowie. W ostatnich miesiącach często udzielała wywiadów, ale teraz ma się to zmienić. - Trener postawił warunki, że jeśli mam utrzymać najwyższy poziom, to musimy znacząco zmniejszyć liczbę aktywności pozasportowych. Trener przedstawił takie oczekiwania, ale nie musiał mnie specjalnie przekonywać. Zgodziłam się bez problemu - przekazała.

Szeremeta zwróciła się do kibiców. "U mnie wszystko w porządku"

Jednym z najczęstszych oszustw w mediach społecznościowych są "publikacje", w których znane osoby giną w wypadku. Zwykle odnośniki do takich artykułów zawierają wirusy, a w niektórych przypadkach może dojść nawet do utraty konta. Oszuści zwykle zyskują na tym, że ciekawość nakłania człowieka do kliknięcia w link do artykułu, zawierającym informacje o śmierci danej osoby. To oczywiście są fake newsy.

Tym razem oszuści korzystali z tego sposobu, używając przykładu Szeremety, która miała zginąć w wypadku. Pięściarka zabrała głos na Instagramie i ostrzegła fanów. "Kochani, któryś raz już wstawiają, że nie żyję, że miałam wypadek śmiertelny. Ale u mnie wszystko w porządku, jak widać. Obecnie przebywam na obozie w Wałczu i nie wierzcie w te rzeczy" - powiedziała.

Czy Szeremeta wystartuje na MŚ i ME? Polski Związek Bokserski opuścił organizację IBA i przeszedł do federacji World Boxing. A to będzie miało wpływ na kalendarz startów Szeremety. - Ten rok na pewno będzie ciężki pod tym względem, że nie wiadomo, na co się szykować. Mieliśmy mieć pierwsze mistrzostwa świata w marcu, prawdopodobnie na nie nie pojedziemy. Wydaje mi się, że na pewno wystartujemy na mistrzostwach świata w Liverpoolu we wrześniu - odpowiadała w rozmowie z TVP Sport.