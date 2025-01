Złoty medalista olimpijski skazany za to, co zrobił. Ona miała mniej niż 18 lat

Somluck Kamsing w 1996 roku w Atlancie wywalczył złoto olimpijskie w boksie w wadze piórkowej. Zawodnik z Tajlandii rywalizował później tez w Muai-Thai, a także zaliczył kilka epizodów kinowych. Dodatkowo miał stoczyć pokazową walkę ze sławnym aktorem Jeanem-Claudem Van Dammem. Finalnie do tego nie doszło. Teraz trafi za kratki.

