Szeremeta nie ma złudzeń. Ogłasza w sprawie swoich występów

Julia Szeremeta zdobyła serca kibiców podczas igrzysk olimpijskich w Paryżu. Tam wywalczyła srebrny medal, który w historii polskiego boksu był pierwszym od 32 lat. Pięściarka zajęła nawet siódme miejsce na Gali Mistrzów Sportu "Przeglądu Sportowego". W wywiadzie z Interią zdradziła, że po cichu liczyła na miejsce w pierwszej piątce.

REKLAMA

Zobacz wideo Julia Szeremeta komentuje wyniki plebiscytu na najlepszego sportowca Polski

Trudna sytuacja Polskiego Związku Bokserskiego

Teraz pięściarka przygotowuje się do dalszych walk na obozie przygotowawczym w Cetniewie. Kadra narodowa przebywała tam od 13 do 23 stycznia i trenowała pod okiem Tomasza Dylaka i Kamila Goińskiego. Na stronie Centralnego Ośrodka Sportu możemy przeczytać, że udział polskich pięściarek w marcowych mistrzostwach Europy stoi pod znakiem zapytania. "Decyzja Polskiego Związku Bokserskiego o dołączeniu do międzynarodowej organizacji World Boxing wpłynęła na kalendarz startów. Jak poinformował wiceprezes PZB, Maciej Demel, proces akcesyjny został już rozpoczęty" - czytamy.

"W przypadku uzyskania zgody World Boxing oraz Ministerstwa Sportu i Turystyki, polskie zawodniczki mogą wystartować zarówno w Mistrzostwach Europy w Belgradzie, jak i w Mistrzostwach Świata we wrześniu w Liverpoolu" - napisano.

Julia Szeremeta szczerze o sytuacji PZB: Ten rok będzie ciężki

Dziennikarze TVP Sport porozmawiali z Julią Szeremetą na temat planów startowych w 2025 roku. – Ten rok na pewno będzie ciężki pod tym względem, że nie wiadomo, na co się szykować. Mieliśmy mieć pierwsze mistrzostwa świata w marcu, prawdopodobnie na nie nie pojedziemy - wyznała.

- Nie wiadomo też, czy będziemy mogli startować w turniejach spod szyldu IBA. Wydaje mi się, że na pewno wystartujemy na mistrzostwach świata w Liverpoolu we wrześniu - dodała.

Tak wyglądają przygotowania Julii Szeremety

Wicemistrzyni olimpijska zdradziła, że obóz przygotowawczy był wymagający, ale aktywnie się przygotowywała pod sezon 2025. - A to pole dance, a to akrobatyka, więc nie zaczynałam obozu totalnie od zera - wymieniła.

Zobacz też: W takiej odsłonie Szeremety jeszcze nie widzieliśmy. Co za zdjęcie!

Julia Szeremeta trenuje akrobatykę od czasów przygotowań do kwalifikacji na igrzyska olimpijskie. - Zaczęłam na roztrenowaniu chodzić na pole dance i naprawdę dobrze to działa - zakończyła.