Fury zgodził się z Usykiem. Wskazali, kto będzie nowym królem boksu

Ołeksandr Usyk i Tyson Fury stoczyli dwa pojedynki w Arabii Saudyjskiej o tytuły mistrzowskie wagi ciężkiej. Oba z tych starć wygrał Ukrainiec i w obu okazał się lepszy od przeciwnika na punkty. Rywalizacja była oczywiście poprzedzona trash-talkiem, czyli wzajemnym obrażaniem, podkręcaniem przeciwnika i wskazywaniem swojej wyższości. Jest jednak coś, w czym pięściarze się ze sobą zgodzili.

Ołeksandr Usyk i Tyson Fury zgodni jak nigdy. Wskazali przyszłego dominatora wagi ciężkiej

Pomimo różnic w wielu kwestiach dwaj wybitni pięściarze zgadzają się w jednej kwestii - w wyborze przyszłej gwiazdy wagi ciężkiej. Na razie w "królewskiej" kategorii szerszej publiczności nie przedstawiła się nowa, rozpoznawalna postać, ale według Fury'ego i Usyka takie ambicje wykazuje Moses Itauma.

Ten 20-latek urodził się na Słowacji, ale reprezentuje Wielką Brytanię i legitymuje się rekordem 11-0-0 i dziewięcioma triumfami przez nokaut. W 2024 roku do jego rekordu trafiło zwycięstwo z Mariuszem Wachem przez nokaut w drugiej rundzie. Młody zawodnik zapewnił Polakowi najszybszą porażkę w całej karierze.

- Moses Itauma jest przyszłością naszej dywizji - mówił Ołeksandr Usyk w listopadzie 2024 roku w rozmowie z portalem Seconds Out. Teraz w wywiadzie dla TNT Sport jego zdanie podzielił niedawny rywal Tyson Fury. - Kto będzie dominował w przyszłości? Moses Itauma i Nick Ball to diamenty - przyznał Brytyjczyk.

Kim jest więc Nick Ball? To również Brytyjczyk, ale starszy, bo 27-letni. Jego obecny rekord to 21-0-1, a 12 zwycięstw zaliczył przez nokaut. Ball jest posiadaczem tytułu mistrzowskiego WBA w wadze piórkowej i raczej w wadze ciężkiej go nie zobaczymy. Według Fury'ego ma jednak szansę na zdominowanie swojej kategorii.

Fury w 2024 roku sam przekonał się o sile Itaumy, bo sparował ze znacznie młodszym kolegą właśnie przed walką z Usykiem. Zresztą 20-letni pięściarz na gali w Rijadzie, przed starciem Usyk - Fury, pokonał Demseya McKeana.