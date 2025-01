Tyle zarobił Usyk w 2024 roku. Nokaut, Świątek i Lewandowski nie mają podjazdu

Ołeksandr Usyk (23-0, 14 KO) w 2024 roku stoczył zaledwie dwie walki. Obie były starciami z Tysonem Furym (34-2-1, 24 KO) w Rijadzie. W maju Usyk wygrał niejednogłośnie na punkty, a sędziowie punktowali 115-112, 114-113 i 113-114. W przypadku grudniowego starcia cała trójka sędziowska nie miała wątpliwości i wypunktowała jednogłośnie 116-112 na korzyść ukraińskiego pięściarza, który pozostaje mistrzem świata federacji WBC, WBO i WBA w wadze ciężkiej.

Gigantyczne zarobki Ołeksandra Usyka w 2024 roku. Iga Świątek i Robert Lewandowski nie mają podjazdu

Ile w takim razie zarobił Ołeksandr Usyk za obie walkie z Tysonem Furym? Według ukraińskiego portalu Champion za pierwszą zainkasował 45 milionów dolarów, a za drugą aż 104,5 miliona dolarów! Suma? 149,5 miliona dolarów, co w przeliczeniu na polską walutę daje zawrotną kwotę 621,55 miliona złotych! A to wszystko za "tylko" 72 minuty spędzone z ringu. A nie wiadomo, ile Usyk zarobił dodatkowo z racji różnych umów sponsorskich itd.

Jak na tle ukraińskiego mistrza wypadają Iga Świątek i Robert Lewandowski? W przypadku polskiej tenisistki, patrząc na zestawienie "Forbesa", wiadomo, że w 2024 roku zarobiła 23,8 mln dolarów (99 mln zł), z czego 8,8 mln na korcie (36,58 mln zł), a 15 mln poza nim. Trzeba przyznać, że to o wiele, wiele mniej niż Usyk. Szczególnie jeśli weźmie się same zarobki na korcie.

A Robert Lewandowski? Przyjmując dane przedstawione przez portal Capology za sezony 2023/2024 i 2024/2025, to w 2024 roku Lewandowski zarobił w FC Barcelonie 31,8 mln dolarów, co daje 132,19 mln zł. To więcej niż Iga Świątek, ale o wiele mniej niż Ołeksandr Usyk, który za pierwszą walkę zainkasował 45 mln dolarów.