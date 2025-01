Tylko spójrz, co Polak otrzymał od Usyka. "Bezcenny"

Tuż przed świętami oczy kibiców boksu były skierowane na rewanżową walkę Ołeksandra Usyka z Tysonem Furym. Stawką było miano niekwestionowanego mistrza świata wagi ciężkiej. W maju górą był Ukrainiec, który wyższość nad rywalem udowodnił także w drugiej walce. Usyk wygrał na Kingdom Arena w Rijadzie po jednogłośnej decyzji sędziów, dzięki czemu zatrzymał pasy federacji WBC, IBF, WBO, WBA i IBO oraz pozostał niepokonany na zawodowych ringach.

Taki prezent Polak otrzymał od Usyka. "Świetna pamiątka"

Jednym z ojców sukcesu ukraińskiego pięściarza jest dr Jakub Chycki. To polski naukowiec pochodzący z Katowic, który w sztabie Usyka odpowiada za przygotowanie motoryczne. W ostatnim wywiadzie dla Interii Sport Chycki nie ukrywał, że spoczywała na nim ogromna odpowiedzialność.

- Powiem szczerze, że pomiędzy pierwszą a drugą walką to ja byłem na świeczniku. Podejmowałem ryzyko, ponieważ to ja zmieniłem przygotowania. Oczywiście przy wsparciu zespołu, ale to mój ogródek do zagospodarowania - powiedział, przyznając przy okazji, że w przypadku niepowodzenia stałby się pierwszym winnym. - Tak byłoby z pewnością. Chociażby dla komfortu psychicznego zawodnika to dobre rozwiązanie. Przesunięcie odpowiedzialności za niepowodzenie, ściągnięcie tego poczucia z zawodnika jest bardzo ważne. Zresztą byłbym pierwszym, który by to robił, ale na szczęście nie muszę - dodał.

Współpraca Usyka z polskim fachowcem trwa od dłuższego czasu. Biorąc pod uwagę wyniki, można przypuszczać, że pięściarz jest z niej zadowolony. Okazuje się, że po drugim triumfie nad Furym Ukrainiec nie zapomniał o członkach sztabu. Dr Jakub Chycki otrzymał od niego naprawdę wyjątkowy prezent.

Mowa o luksusowym, spersonalizowanym zegarku marki Rolex. - To świetna pamiątka z bardzo intensywnego okresu przygotowań. Wymagającego zarówno dla Oleksandra, ale również dla mnie. (...) Poza tym ten Rolex ma coś wyjątkowego. Na jego spodniej części wygrawerowany jest napis "Undisputed Team" (niekwestionowany zespół). To jego wyjątkowość i unikatowość. Dla mnie jest bezcenny, istnieje tylko kilkanaście takich egzemplarzy na świecie. Fajna sprawa - zdradził Polak. Choć nie znamy dokładnego modelu, to z pewnością jego marka robi wrażenie.