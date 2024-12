Niemka przemówiła po walce z Szeremetą. "Zdałam sobie sprawę"

To były trzy rundy, które przebiegały w pełni pod dyktando Julii Szeremety. Srebrna medalistka z Paryża narzuciła tempo w pierwszych dwóch rundach. W trzeciej zwolniła, ale i tak była lepsza od rywalki z Niemiec. Mimo tego, że jednogłośnie wygrała tej pojedynek, to po walce doceniła przeciwniczkę.

REKLAMA

Zobacz wideo Julia Szeremeta wrócił na ring i zrobiła show. "To mnie niosło"

Niemka zabrała głos po walce z Szeremetą

- Na pewno rywalka nie dała mi pola - mówiła Julia Szeremeta w rozmowie z TVP Sport jeszcze na ringu. Pochwaliła Lenę Marię Buechner.

Niemka nie miała większych szans w tym starciu, ale wytrzymała wszystkie trzy rundy. Próbowała atakować, ale trudno było zaskoczyć Szeremetę jakimkolwiek ruchem. "Szeremeta zmieniała pozycję, obijała tułów rywalki i zaskakiwała ją sierpami. A Buechner nie wiedziała, jak dobrać się do skóry polskiej wicemistrzyni olimpijskiej" - opisywał na łamach Sport.pl Jakub Trochimowicz.

Zobacz też: Oto co Szeremeta powiedziała po walce. Wyjawiła jeszcze w ringu

Buechner to dwukrotna mistrzyni Niemiec, ale przy Szeremecie nie zaprezentowała mistrzowskiego poziomu. Mimo to bokserka była zadowolona ze swojej postawy w ringu w Lublinie. Cieszy się też z faktu, że mogła się zmierzyć z medalistką wielkiej imprezy międzynarodowej. Bo do tego dąży, by walczyć z czołówką w swojej kategorii.

"Prawie nie spałam ostatniej nocy, ale właściwie tego nie potrzebowałam. Bo wczorajszy dzień był jak wspaniały sen. Przegrałam, ale zdałam sobie sprawę, że jestem stworzona do tego sportu" - napisała w treści posta na Instagramie.

Dla Julii Szeremety to była pierwsza walka od igrzysk olimpijskich w Paryżu. W ciągu tego roku stoczyła aż 17 pojedynków.