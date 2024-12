120 dni i koniec! Taneczny powrót Szeremety. Sędziowie nie mieli złudzeń

To był popis boksu w wykonaniu Julii Szeremety! Po 120 dniach srebrna medalistka igrzysk olimpijskich w Paryżu wróciła na ring na gali PZB Suzuki Boxing Night 32 w Lublinie. Jej rywalką była dwukrotna mistrzyni Niemiec Lena Marie Buechner. Powiedzieć, że nie miała nic do powiedzenia w starciu z Szeremetą, to nic nie powiedzieć!

