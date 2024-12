Rywalka zakpiła z Szeremety. Stanęły twarzą w twarz. Nagle stało się to

- Będę mogła zaboksować przed swoimi fanami. Oczywiście w walce wieczoru, jakżeby inaczej - zapowiadała Julia Szeremeta. Wicemistrzyni olimpijska z Paryża w końcu pojawi się w ringu. Weźmie udział w gali Suzuki Boxing Night w jej rodzinnym Lublinie. Kilka dni temu oficjalnie poznaliśmy rywalkę 21-latki. To Lena Buechner, dwukrotna mistrzyni Niemiec, a także triumfatorka turnieju Golden Belt. Przed Polką spore wyzwanie i z pewnością nie może lekceważyć przeciwniczki, która już na ważeniu chciała... ją postraszyć.

Julia Szeremeta zjawiła się na gali ważenia. Rywalka zaskoczyła ją na face to face

Co takiego zrobiła Buechner? Do sieci trafiło nagranie opublikowane przez Piotra Jagiełło z TVP Sport. Widać na nim kilka kluczowych momentów ceremonii ważenia. Najpierw panie udzieliły krótkich wywiadów, gdzie odpowiadały m.in. na pytania dziennikarzy. - Po igrzyskach olimpijskich będzie to mój pierwszy pojedynek, ale cały czas byłam w treningach więc formę mam - zapewniała Szeremeta. Później zawodniczki weszły na wagę, po czym stanęły do pamiątkowego zdjęcia i tradycyjnego... face to face.

I właśnie wtedy doszło do dość zabawnej sytuacji. Podczas tego typu wydarzeń często dochodzi do bójek. Zawodnicy, patrząc sobie w oczy, ścierają się i podkręcają atmosferę. Najwidoczniej chciała to zrobił również Niemka, która... wykonała dość charakterystyczny ruch głową, tak jakby chciała nią uderzyć Szeremetę.

Zrobiła to jednak z szerokim uśmiechem na twarzy, a całe zdarzenie miało raczej żartobliwy charakter. Polka szybko zareagowała na ruch głową Niemki i można zauważyć, że minimalnie drgnęła, ale pomiędzy pięściarkami nie było złej krwi. "Obie panie z szacuneczkiem i pazurem" - zauważył Jagiełło.

Julia Szeremeta zdradziła plany na 2025 rok

Ostatnie tygodnie Szeremeta poświęciła właśnie na przygotowania do piątkowej walki. Na niej zjawi się również legendarny Andrzej Gołota, który z bliska będzie mógł zobaczyć rodaczkę w akcji. Ale co dalej? Polka zdradziła, że ma już konkretny cel na 2025 rok. "To mistrzostwa świata. Zamierzam poświęcić się im w 100 procentach, aby osiągnąć jak najlepszy wynik" - informowała kilka dni temu na InstaStory.

- Potrzebuję takich wyzwań. Szczególnie że nie udało mi się to trzy lata temu w rywalizacji juniorskiej, także mam nadzieję, iż tym razem dam radę - deklarowała z kolei w rozmowie z TVP Sport. Mistrzostwa świata seniorek federacji IBA zaplanowano na marzec. Odbędą się w Serbii, a konkretnie w Belgradzie.